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Суркис: Луческу единственный раз неправильно что-то сказал о Лобановском, но имел смелость извиниться
Президент Динамо говорит, что Луческу никогда не оскорблял ни его, ни болельщиков
facebook.com/wbc.kyiv
Президент "
"Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть.
Когда Мирча бросал шапку, крича: "Браво, Федерация!", он таким образом выражал поддержку своей команде. То же самое мы увидели в матче с "Колосом", когда он выбежал на поле. Это манера поведения профессионала. И не имеет значения, где он работает.
Луческу никогда не оскорблял наших болельщиков. Единственный раз он статистически неправильно что-то сказал о Лобановском. Но Мирча имел смелость извиниться и сказать, что он думал, что рейтинги считаются как-то иначе.
Луческу сказал об этом вслух и тут же извинился. В его возрасте для этого нужно иметь смелость. Поэтому у него есть успехи. Он может допустить ошибку и признать ее. Но в этом сезоне у него не было ни одной ошибки", - сказал Суркис.
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