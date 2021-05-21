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Суркис: Луческу единственный раз неправильно что-то сказал о Лобановском, но имел смелость извиниться

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Динамо говорит, что Луческу никогда не оскорблял ни его, ни болельщиков

Суркис: Луческу единственный раз неправильно что-то сказал о Лобановском, но имел смелость извиниться

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в свете протестов ультрас высказался о манере поведения главного тренера киевлян и экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть.

Когда Мирча бросал шапку, крича: "Браво, Федерация!", он таким образом выражал поддержку своей команде. То же самое мы увидели в матче с "Колосом", когда он выбежал на поле. Это манера поведения профессионала. И не имеет значения, где он работает.

Луческу никогда не оскорблял наших болельщиков. Единственный раз он статистически неправильно что-то сказал о Лобановском. Но Мирча имел смелость извиниться и сказать, что он думал, что рейтинги считаются как-то иначе.

Луческу сказал об этом вслух и тут же извинился. В его возрасте для этого нужно иметь смелость. Поэтому у него есть успехи. Он может допустить ошибку и признать ее. Но в этом сезоне у него не было ни одной ошибки", - сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.05.2021 в 23:34
Целуйте его по очереди!
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-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.05.2021 в 23:33
Неправильно что-то сказал???))))
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