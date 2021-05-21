Суркис: Луческу единственный раз неправильно что-то сказал о Лобановском, но имел смелость извиниться

Президент " Динамо " Игорь Суркис в свете протестов ультрас высказался о манере поведения главного тренера киевлян и экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Это мудрейший человек, который никогда меня не оскорблял. Хочу это подчеркнуть.

Когда Мирча бросал шапку, крича: "Браво, Федерация!", он таким образом выражал поддержку своей команде. То же самое мы увидели в матче с "Колосом", когда он выбежал на поле. Это манера поведения профессионала. И не имеет значения, где он работает.

Луческу никогда не оскорблял наших болельщиков. Единственный раз он статистически неправильно что-то сказал о Лобановском. Но Мирча имел смелость извиниться и сказать, что он думал, что рейтинги считаются как-то иначе.

Луческу сказал об этом вслух и тут же извинился. В его возрасте для этого нужно иметь смелость. Поэтому у него есть успехи. Он может допустить ошибку и признать ее. Но в этом сезоне у него не было ни одной ошибки", - сказал Суркис.