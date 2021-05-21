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Защитник Олимпика: Когда мне сказали об отставке Климовского, то я был в шоке
Олимпик еле спасся от вылета
Защитник "
— С нынешним сезоном президент "Олимпика" Владислав Гельзин связывал большие надежды, команда нацеливалась на завоевание путевки в еврокубки, однако все едва не закончилось плачевно: донетчане лишь в последний момент избежали вылета из класса сильнейших.
— На мой взгляд, это все следствие коллективных недоработок. Конечно, и мы не безгрешны, однако в том, что куда-то испарилась наша уверенность в своих силах виновата, в первую очередь, чехарда на тренерском мостике. Припоминается, когда я пришел на тренировку и мне сказали об отставке Игоря Климовского, то я был в шоке. Не понимали, что происходит, и мои одноклубники. Ведь при Климовском "Олимпик" демонстрировал качественный футбол, прогрессировал, имел хорошую прессу.
— Но ведь Климовского сменил более именитый специалист — Юрий Калитвинцев.
— Не знаю почему, но при нем у "Олимпика" начались проблемы с физподготовкой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях. Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра уходит из под контроля, на действиях некоторых моих партнеров уже сказывается усталость, а замен все нет. Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей "Олимпик" должен был решать совсем другие турнирные задачи.
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