Защитник Олимпика: Когда мне сказали об отставке Климовского, то я был в шоке

Защитник " Олимпика " Орест Лебеденко проанализировал прошедший сезон, по итогам которого команда заняла предпоследнее, 13-е место в УПЛ.

— С нынешним сезоном президент "Олимпика" Владислав Гельзин связывал большие надежды, команда нацеливалась на завоевание путевки в еврокубки, однако все едва не закончилось плачевно: донетчане лишь в последний момент избежали вылета из класса сильнейших.

— На мой взгляд, это все следствие коллективных недоработок. Конечно, и мы не безгрешны, однако в том, что куда-то испарилась наша уверенность в своих силах виновата, в первую очередь, чехарда на тренерском мостике. Припоминается, когда я пришел на тренировку и мне сказали об отставке Игоря Климовского, то я был в шоке. Не понимали, что происходит, и мои одноклубники. Ведь при Климовском "Олимпик" демонстрировал качественный футбол, прогрессировал, имел хорошую прессу.

— Но ведь Климовского сменил более именитый специалист — Юрий Калитвинцев.

— Не знаю почему, но при нем у "Олимпика" начались проблемы с физподготовкой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях. Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра уходит из под контроля, на действиях некоторых моих партнеров уже сказывается усталость, а замен все нет. Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей "Олимпик" должен был решать совсем другие турнирные задачи.