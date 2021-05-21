Суркис: Хацкевич все время обыгрывал Шахтер. Я три сезона доверял Саше

Президент " Динамо " Игорь Суркис рассказал о работе с командой экс-наставника киевлян Александра Хацкевича.

"Мы могли настроиться на "Шахтер". Хацкевич все время его обыгрывал. Я три сезона доверял Саше. Он ушел цивилизованно, мы пожелали друг другу успехов.

Переживал за него, когда он работал в "Роторе". Хацкевич и Шацких на тот момент делали все, что могли. Может, после опыта работы с "Ротором" они бы уже были другими.

Знаю, что Хацкевич хочет расти и работать со своим штабом. Надеюсь, что он найдет работу, соответствующую его амбициям", - сказал Суркис.