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Суркис: Хацкевич все время обыгрывал Шахтер. Я три сезона доверял Саше

Премьер-лига
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На горняков Динамо Хацкевича умело настраиваться

Суркис: Хацкевич все время обыгрывал Шахтер. Я три сезона доверял Саше

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о работе с командой экс-наставника киевлян Александра Хацкевича.

"Мы могли настроиться на "Шахтер". Хацкевич все время его обыгрывал. Я три сезона доверял Саше. Он ушел цивилизованно, мы пожелали друг другу успехов.

Переживал за него, когда он работал в "Роторе". Хацкевич и Шацких на тот момент делали все, что могли. Может, после опыта работы с "Ротором" они бы уже были другими.

Знаю, что Хацкевич хочет расти и работать со своим штабом. Надеюсь, что он найдет работу, соответствующую его амбициям", - сказал Суркис.

Напомним, что Хацкевич руководил "Динамо" с лета 2017 по лето 2019, и за это время выиграл с командой два Суперкубка Украины.

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В статье: Игорь Суркис Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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