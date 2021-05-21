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Суркис: Хацкевич все время обыгрывал Шахтер. Я три сезона доверял Саше
На горняков Динамо Хацкевича умело настраиваться
Президент "
"Мы могли настроиться на "Шахтер". Хацкевич все время его обыгрывал. Я три сезона доверял Саше. Он ушел цивилизованно, мы пожелали друг другу успехов.
Переживал за него, когда он работал в "Роторе". Хацкевич и Шацких на тот момент делали все, что могли. Может, после опыта работы с "Ротором" они бы уже были другими.
Знаю, что Хацкевич хочет расти и работать со своим штабом. Надеюсь, что он найдет работу, соответствующую его амбициям", - сказал Суркис.
Напомним, что Хацкевич руководил "Динамо" с лета 2017 по лето 2019, и за это время выиграл с командой два Суперкубка Украины.
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