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Санжар: Разговор с президентом ещё впереди
Тренер ожидает на пертурбации
Фото: ФК Олимпик Донецк
Главный наставник "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал кадровый состав команды:
"Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой. В принципе, с ним мы попрощались ещё после матча со “Львовом”. У него есть свои варианты продолжения карьеры.
Сейчас мы ищем футболистов на его позицию. У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут.
Разговор с президентом ещё впереди. Нас ждёт много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая", - сказал Санжар.
Напомним, что предыдущий сезон "Олимпик" завершил на предпоследнем, 13-м месте. Роман Санжар вернулся в команду лишь в конце чемпионата, возглавив дончан в матчах против "Руха" (0:3) и "Львова" (1:1).
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