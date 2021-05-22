Санжар: Разговор с президентом ещё впереди

Главный наставник "Олимпика" Роман Санжар прокомментировал кадровый состав команды:

"Мы действительно попрощались с Максимом Тейшейрой. В принципе, с ним мы попрощались ещё после матча со “Львовом”. У него есть свои варианты продолжения карьеры.

Сейчас мы ищем футболистов на его позицию. У многих игроков закончились контракты. С некоторыми мы будем вести переговоры о продлении контракта. Потери у нас еще будут.

Разговор с президентом ещё впереди. Нас ждёт много изменений. Поэтому для того, чтобы мы все успели, встреча должна состояться не позже конца мая", - сказал Санжар.