Игорь Суркис: Моя семья вложила в Динамо не менее 1,5 миллиарда

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о финансовом положении команды:

" - Лучшая цитата сезона по мнению многих болельщиков принадлежит вам: “ Я вх**рил полтора миллиарда в “Динамо ”.

– Может, она не была так грубо сказана. Александр Ярославский всегда подчеркивает, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, что хочет, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Моя семья с того момента, как взяла “Динамо”, а это практически все годы независимости Украины, вложила не меньше суммы, которую Вы назвали.

– Это в евро?

– Не имеет значения, но это не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным, таким и остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов как “Манчестер Сити”, “ПСЖ”.

Была такая фраза, но была же и другая. Вы хотите мною командовать и диктовать, кто будет главным тренером. На это я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте "Динамо". Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже "Динамо". Как вы думаете, выстроится большая очередь?" - сказал Суркис.