Игорь Суркис: Моя семья вложила в Динамо не менее 1,5 миллиарда

– Может, она не была так грубо сказана. Александр Ярославский всегда подчеркивает, что оторвал от своей семьи и вложил в футбол, что хочет, чтобы на стадионе всегда присутствовало не менее 30 тысяч болельщиков. Моя семья с того момента, как взяла “Динамо”, а это практически все годы независимости Украины, вложила не меньше суммы, которую Вы назвали.
– Это в евро?
– Не имеет значения, но это не в гривнах. Атрибутика не продается, билеты ничего клубу не приносят. Футбол в Украине не был прибыльным, таким и остается. Мы пытаемся его сделать прибыльным, УЕФА дает таким клубам, как мы, развиваться. Невозможно все время только вкладывать, нужно хотя бы выходить на самоокупаемость. Помимо всего прочего, присутствует правило fair play – ты не можешь потратить больше, чем заработал, не привлекая спонсоров. И мы видим наказания на огромные суммы для таких клубов как “Манчестер Сити”, “ПСЖ”.
Была такая фраза, но была же и другая. Вы хотите мною командовать и диктовать, кто будет главным тренером. На это я сказал: мой кабинет открыт, занесите деньги в бюджет клуба на один сезон и руководите. И через год мы с вами встретимся. Дальше продолжался диалог: продайте "Динамо". Тогда купите. Если повесить объявление на колоннаде стадиона о продаже "Динамо". Как вы думаете, выстроится большая очередь?" - сказал Суркис.
Напомним, что за последние шесть сезонов киевское "Динамо" потратило на трансферную кампанию около 57,9 млн евро, приобретя за эти деньги 15 футболистов. В то же время за этот период клуб продал игроков на сумму 125 млн евро.
Что-то вложил, что-то заработал..... это уже не первый раз слышат все от владельца Динамо, а вот от Шахтера не слышали такого соплежуйства, хотя сколько они потеряли уехавши с Донбасс Арены?!
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dmitroj88
22.05.2021 в 12:50
Соловьем заливается. Состригли деньги с украинцев через Приват, получают деньги от кума пуйла за подрывную деятельность в Украине. И ещё рот разевает.
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Red_Cat (Салоники)
22.05.2021 в 12:36
Просто зайти в Ютуб и вбейте поиск "Леонид Ройтман о суркисах". там же есть о Ефиме Островском, бывшем бладельце ДК.
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+2
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Американец 2000
22.05.2021 в 11:59
Ярославский хоть в бизнес влез правдами неправдами ((( А у Суркисов какой бизнес ???
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armik (Киев)
22.05.2021 в 12:38
Прям таки влез. Не может проснуться бизнесменом человек, который вчера лег спать ментом. Кучма расклалдывал наворованное в разные корзины - пинчуку, хорошковскому, ярославскому и другим своякам.
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FC Energy (Новая Каховка)
22.05.2021 в 11:55
А сколько за это время заработал? Не на самом Динамо, а на бизнесе около. Не стоит прибедняться. Кем были суркисы до Динамо?
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armik (Киев)
22.05.2021 в 11:58
Читай ниже - бандитами.
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Spokoyno (Киев)
22.05.2021 в 11:20
Таке життя... НЕМА гербової пишемо на простому папері. Або в нашому випадку - башковитого боса з шаленими грошима маємо братків Су... А що робити ні китайцям, ні арабським шейхам наш футбол непотрібний. В Україні на вболівальниках багато не заробиш, а більш грошовитих та розумних нуворишів теж не видно...
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Smersh (Днепродзержинск)
22.05.2021 в 11:41
Верьте и дальше рассказам Суркисов) Если государство будет проводить компенсацию (почитай про RAB-тариф, где и Суркис и Ахметов фигурируют, как они покупали обленерго за копейки, а когда Ахметов продавил компенсацию у государства на ремонт ЛЭП. то их стоимость покупки на бумаге сразу в 10-ки раз выросла , и в итоге окупаемость некоторых обленерго за 4 года!!!). Вот так и с клубом, вложил он миллиарды семьи (конечно,мы все так и верим)...
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armik (Киев)
22.05.2021 в 11:51
Ну, свой первый миллион семья заработала, воруя унитазы, а второй - за счет рекета на троещинском рынке, где они бегали с автоматами и трясли торговцев.
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-3
Лекарь (село Дарница)
22.05.2021 в 11:10
Игорь, а где ваша семья взяла эти полтора миллиарда "не гривен"? Может, расскажете?
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+7
-3
oda1979 (Запорожье)
22.05.2021 в 10:57
Чувак спалился. Налоговая - фперет!
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+4
-3
storm_ua (Николаев)
22.05.2021 в 10:46
Ахаха, а теперь посмотрите на результат, начиная с 2003 года позор, унижение, рекорды по пропущеным грлам и проигрышам