Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колесников: Динамо пригласило Луческу после трех лет безработицы
Посмотрел под другим углом
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал информацию на счет назначения тренером киевского "Динамо" бывшего наставника дончан Мирчи Луческу:
"Спокойно отнесся. Я настолько привык к таким поступкам в большом спорте, что нет никаких проблем. Ринат Ахметов с душой относится, он столько лет провел с Луческу, выигрывали все, что могли. Он прикипел к нему. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так вышло. Со спортивной точки зрения, вы видите, “Динамо” не ошиблось.
15 лет назад у “Шахтера” был такой тренер, а “Динамо” пригласило его только в конце карьеры и после трех лет безработицы. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом", - сказал Колесников.
Напомним, что до приглашения в "Динамо" последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, пост главного тренера которой он покинул в феврале 2019-го, то есть за полтора года до назначения наставником киевлян.
Популярное сейчас
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Пятилетнее отстранение Гельзина, награда Малиновского, интерес к Лунину. Главные новости за 21 мая
- Экс-игрок сборной Аргентины и испанского Атлетико завершил карьеру
- Александрия представила нового главного тренера
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО