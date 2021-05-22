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Колесников: Динамо пригласило Луческу после трех лет безработицы

Премьер-лига
(1 голосов)

Посмотрел под другим углом

Колесников: Динамо пригласило Луческу после трех лет безработицы

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал информацию на счет назначения тренером киевского "Динамо" бывшего наставника дончан Мирчи Луческу:

"Спокойно отнесся. Я настолько привык к таким поступкам в большом спорте, что нет никаких проблем. Ринат Ахметов с душой относится, он столько лет провел с Луческу, выигрывали все, что могли. Он прикипел к нему. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так вышло. Со спортивной точки зрения, вы видите, “Динамо” не ошиблось.

15 лет назад у “Шахтера” был такой тренер, а “Динамо” пригласило его только в конце карьеры и после трех лет безработицы. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом", - сказал Колесников.

Напомним, что до приглашения в "Динамо" последним местом работы Мирчи Луческу была сборная Турции, пост главного тренера которой он покинул в феврале 2019-го, то есть за полтора года до назначения наставником киевлян.

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В статье: Борис Колесников Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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