Колесников: Динамо пригласило Луческу после трех лет безработицы

Вице-президент донецкого "Шахтера" Борис Колесников прокомментировал информацию на счет назначения тренером киевского "Динамо" бывшего наставника дончан Мирчи Луческу:

"Спокойно отнесся. Я настолько привык к таким поступкам в большом спорте, что нет никаких проблем. Ринат Ахметов с душой относится, он столько лет провел с Луческу, выигрывали все, что могли. Он прикипел к нему. А профессиональные люди не всегда это ценят. Как вышло, так вышло. Со спортивной точки зрения, вы видите, “Динамо” не ошиблось.

15 лет назад у “Шахтера” был такой тренер, а “Динамо” пригласило его только в конце карьеры и после трех лет безработицы. Можно на ситуацию посмотреть под таким углом", - сказал Колесников.