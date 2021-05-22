Суркис: Финал ЛЧ в Киеве - заслуга моего брата

Игорь Суркис поделился впечатлениями о своем брате Григории и о его роли в украинском футболе:

"Мой брат всю жизнь отдал футболу, открыл окно в Европу, привезя Евро-2012. С момента старта этого проекта он спал по 2-3 часа, убеждая УЕФА, что футбол должен развиваться не только в Западной, но и Восточной Европе. И он добился этого, посвятив 10 лет своей жизни. Я знаю это, потому что был рядом, и не могу не обращать на это внимание.

Если бы сегодня наши амбициозные руководители дали ему возможность продолжать работать в высших институциях, а не потерять должность вице-президента УЕФА, то сегодня стоял бы вопрос, что финал Лиги чемпионов мог быть перенесен не в Португалию, а в Киев, учитывая, что наш город вышел из ограничительной зоны.

Хочу увидеть еще хотя бы один серьезный международный матч за время правления нашей федерацией. Просто хочу увидеть, порадоваться. Финал Лиги чемпионов – это не заслуга того, кто сегодня руководит нашим футболом. Это заслуга моего брата, потому что идея была вынесена за 4 года до финала", – сказал Суркис.