Корниенко о кризисе в Шахтере: Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Тем более Динамо сейчас везет

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко высказал свое мнение о состоянии дел в составе "горняков":

"- Бьет по самолюбию тот факт, что тебя отправляют в аренду после полученного титула Чемпиона Мира?

- Конечно, ты когда приезжаешь с таким трофеем и рассчитываешь на одно, а получаешь немного другое, то, конечно, исчезает уверенность. Было неприятно, но мы должны были понимать, что останавливаться нет смысла. Надо пережить этот момент, не опускать руки, продолжать работать и все станет на свои места.

- Твой первый сезон в "Шахтере" пришелся на внутренний кризис. Почему так произошло?

Честно сказать, сами вы прекрасно видите, что в чемпионате "Динамо" совсем другое сейчас. Намного сильнее команда. Луческу пришел и "Динамо" совсем по-другому играет, выигрывает. Да, им везет, кстати, если вы это заметили.

Что случилось с нами? Я считаю, что ничего не изменилось. Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты когда что-то не получается, не везет. Тот же самый "Ман Сити" тоже в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя бешеная команда, бешеный тренер. Не получилось в данном сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения. Главное как упал, так и встать", - сказал Виктор.