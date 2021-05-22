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Корниенко о кризисе в Шахтере: Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Тем более Динамо сейчас везет
Откровенно от оборонца
Олександр Приходько
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко высказал свое мнение о состоянии дел в составе "горняков":
"- Бьет по самолюбию тот факт, что тебя отправляют в аренду после полученного титула Чемпиона Мира?
- Конечно, ты когда приезжаешь с таким трофеем и рассчитываешь на одно, а получаешь немного другое, то, конечно, исчезает уверенность. Было неприятно, но мы должны были понимать, что останавливаться нет смысла. Надо пережить этот момент, не опускать руки, продолжать работать и все станет на свои места.
- Твой первый сезон в "Шахтере" пришелся на внутренний кризис. Почему так произошло?
Честно сказать, сами вы прекрасно видите, что в чемпионате "Динамо" совсем другое сейчас. Намного сильнее команда. Луческу пришел и "Динамо" совсем по-другому играет, выигрывает. Да, им везет, кстати, если вы это заметили.
Что случилось с нами? Я считаю, что ничего не изменилось. Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты когда что-то не получается, не везет. Тот же самый "Ман Сити" тоже в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя бешеная команда, бешеный тренер. Не получилось в данном сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения. Главное как упал, так и встать", - сказал Виктор.
Напомним, что сезон 2020-2021 гг. стал первым для Корниенко в составе первой команды "Шахтера". В целом он провел 16 матчей во всех турнирах, записав в свой актив два ассиста. До этого он год выступал на правах аренды в составе "Мариуполя".
Именно прошлый сезон стал первым для "Шахтера" за 14 лет, в котором команда не выиграла ни одного трофея.
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