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Корниенко о кризисе в Шахтере: Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Тем более Динамо сейчас везет

Премьер-лига
(2 голосов)

Откровенно от оборонца

Корниенко о кризисе в Шахтере: Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Тем более Динамо сейчас везет

Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко высказал свое мнение о состоянии дел в составе "горняков":

"- Бьет по самолюбию тот факт, что тебя отправляют в аренду после полученного титула Чемпиона Мира?

- Конечно, ты когда приезжаешь с таким трофеем и рассчитываешь на одно, а получаешь немного другое, то, конечно, исчезает уверенность. Было неприятно, но мы должны были понимать, что останавливаться нет смысла. Надо пережить этот момент, не опускать руки, продолжать работать и все станет на свои места.

- Твой первый сезон в "Шахтере" пришелся на внутренний кризис. Почему так произошло?

Честно сказать, сами вы прекрасно видите, что в чемпионате "Динамо" совсем другое сейчас. Намного сильнее команда. Луческу пришел и "Динамо" совсем по-другому играет, выигрывает. Да, им везет, кстати, если вы это заметили.

Что случилось с нами? Я считаю, что ничего не изменилось. Команда не может пять лет, шесть лет подряд все выигрывать. Бывают такие моменты когда что-то не получается, не везет. Тот же самый "Ман Сити" тоже в прошлом сезоне проиграли чемпионство, хотя бешеная команда, бешеный тренер. Не получилось в данном сезоне, получится в следующем. Будем стараться. Бывают у всех падения. Главное как упал, так и встать", - сказал Виктор.

Напомним, что сезон 2020-2021 гг. стал первым для Корниенко в составе первой команды "Шахтера". В целом он провел 16 матчей во всех турнирах, записав в свой актив два ассиста. До этого он год выступал на правах аренды в составе "Мариуполя".

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Именно прошлый сезон стал первым для "Шахтера" за 14 лет, в котором команда не выиграла ни одного трофея.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
AutoGoal

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Комментарии (4)
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Shilov 2020 (Кировоград )
22.05.2021 в 15:53
Сейчас они все заговорят о везении! Трудно признать что обосрались!
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+1
0
avatar
Next-R (Киев)
22.05.2021 в 15:31
Везет? Не портил бы себе имя такими высказываниями.
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+3
-1
Тренерую (Столица)
22.05.2021 в 14:59
Причём здесь везение ? Динамо в этом году гораздо сильнее Шахтёра !!!
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+4
0
команид (Киев)
22.05.2021 в 14:27
Всё закономерно
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+4
0


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