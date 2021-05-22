Гельзин - о своей дисквалификации: Я сам буду принимать решение – заниматься мне дальше футболом или нет

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин дал комментарий после решения КДК УАФ дисквалифицировать его на 5 лет:

– Отреагировал по-философски. Это не они меня дисквалифицировали. Я сам буду принимать решение – заниматься мне дальше футболом или нет. А этими методами они показывают всему украинскому футболу, мол, попробуйте еще что-то сказать.

Если всех такое устраивает, то пускай. А меня дальше такое не устраивает. Мне есть куда потратить деньги. За свои деньги должен нервничать и переживать. Мы потеряли свой родной город, но футбол не бросили, а продолжили его развивать, вкладывали в него сердце и душу.

А то, что сейчас твориться в УАФ, на голову не налазит. Поэтому я сам буду принимать решения – уйти или продолжать. Я не хочу находиться в таком футболе, где судейство решает, будете вы на грани вылета или на грани попадания в еврокубки.

– Будете ли вы подавать апелляцию в CAS и что будет с "Олимпиком"?

– Еще не принял решения до конца. В начале следующей недели будем понимать, что делать. Сейчас есть состояние разочарования. Нет ощущения злости или мести. Просто пустота внутри и больше нет эмоций, – сказал Гельзин.