Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером

"Шахтер" сообщит о подписании контракта с новым тренером Роберто Де Дзерби в следующую среду, 26 мая. Об этом сообщает итальянский источник TransferMarketWeb.

Как и сообщалось ранее, соглашение будет заключено на два года. Пока остальные условия контракта не сообщается.

В воскресенье, 23 мая, Де Дзерби проведет свой последний матч у руля "Сассуоло".

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Его команда еще имеет шансы занять седьмое место, которое дает возможность квалифицироваться в Лигу Конференций. Для этого обязательно нужно побеждать "Лацио" и надеяться на осечку "Ромы" в поединке со "Специей".