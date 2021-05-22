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Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Через несколько дней

Стала известна дата подписания соглашения между Де Дзерби и Шахтером

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"Шахтер" сообщит о подписании контракта с новым тренером Роберто Де Дзерби в следующую среду, 26 мая. Об этом сообщает итальянский источник TransferMarketWeb.

Как и сообщалось ранее, соглашение будет заключено на два года. Пока остальные условия контракта не сообщается.

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В воскресенье, 23 мая, Де Дзерби проведет свой последний матч у руля "Сассуоло".

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Его команда еще имеет шансы занять седьмое место, которое дает возможность квалифицироваться в Лигу Конференций. Для этого обязательно нужно побеждать "Лацио" и надеяться на осечку "Ромы" в поединке со "Специей".

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
TransferMarketWeb

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