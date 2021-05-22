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Суркис: Ярмоленко снова в Динамо? Никогда не говори никогда
Президент столичного клуба высказался насчет возможного возвращения вингера
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи насчет возвращения Андрея Ярмоленко в стан "бело-синих".
"Никогда не говори никогда. Ярмоленко был одним из сильнейших футболистов последнего десятилетия "Динамо". Мы с ним прошли тяжелый путь – выиграли два чемпионства, вышли из группы Лиги чемпионов. После этого он был продан.
Мы с ним в прекрасных отношениях. Ярмоленко поздравляет меня со всеми завоеванными трофеями клуба, с днем рождения. Я поздравляю его. Остаюсь с футболистами в прекрасных отношениях, даже если они сегодня не в "Динамо", – рассказал Суркис.
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