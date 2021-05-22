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Суркис: Ярмоленко снова в Динамо? Никогда не говори никогда

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент столичного клуба высказался насчет возможного возвращения вингера

Суркис: Ярмоленко снова в Динамо? Никогда не говори никогда

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи насчет возвращения Андрея Ярмоленко в стан "бело-синих".

"Никогда не говори никогда. Ярмоленко был одним из сильнейших футболистов последнего десятилетия "Динамо". Мы с ним прошли тяжелый путь – выиграли два чемпионства, вышли из группы Лиги чемпионов. После этого он был продан.

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Мы с ним в прекрасных отношениях. Ярмоленко поздравляет меня со всеми завоеванными трофеями клуба, с днем рождения. Я поздравляю его. Остаюсь с футболистами в прекрасных отношениях, даже если они сегодня не в "Динамо", – рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
22.05.2021 в 18:23
Ярмо.это как с Милей?!
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