Официально: Ситало покинул Александрию

Официальный сайт ФК "Александрии" сообщает, что форвард Артем Ситало покидает команду. Контракт 31-летнего нападающего с "горожанами" истекает в конце мая

Напомним, Ситало провел свой первый поединок в футболке "Александрии" 16 июля 2017 года - в игре против донецкого "Олимпика".

В составе "горожан" Артем провел 112 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.