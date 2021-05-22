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Официально: Ситало покинул Александрию
Артем провел в составе "горожан" 112 поединков
ФК "Александрия" / Автор неизвестен
Официальный сайт ФК "Александрии" сообщает, что форвард Артем Ситало покидает команду. Контракт 31-летнего нападающего с "горожанами" истекает в конце мая
Напомним, Ситало провел свой первый поединок в футболке "Александрии" 16 июля 2017 года - в игре против донецкого "Олимпика".
В составе "горожан" Артем провел 112 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.
"Спасибо Артему за годы, проведенные в ФК "Александрии", и желаем ему новых взлетов в футбольной карьере, ярких эмоций и как можно больше побед - не только на зеленом газоне, но и в жизни", - прокомментировал данное событие официальный ресурс клуба .
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