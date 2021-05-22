  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Ситало покинул Александрию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ситало покинул Александрию

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем провел в составе "горожан" 112 поединков

Официально: Ситало покинул Александрию

ФК "Александрия" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт ФК "Александрии" сообщает, что форвард Артем Ситало покидает команду. Контракт 31-летнего нападающего с "горожанами" истекает в конце мая

Напомним, Ситало провел свой первый поединок в футболке "Александрии" 16 июля 2017 года - в игре против донецкого "Олимпика".

В составе "горожан" Артем провел 112 матчей, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.

"Спасибо Артему за годы, проведенные в ФК "Александрии", и желаем ему новых взлетов в футбольной карьере, ярких эмоций и как можно больше побед - не только на зеленом газоне, но и в жизни", - прокомментировал данное событие официальный ресурс клуба .

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Артем Ситало
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
22.05.2021 в 18:18
Кому кому а для Ситало, Александрия - максимум, куда теперь ? В ВПК - Арго или Волынь ?
Ответить
0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
22.05.2021 в 16:32
паахаха 16 голов за 112 матчей
Ответить
+1
0
Kakhaber (Александрия-Харьков)
22.05.2021 в 16:23
Ураааааааа
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...