Корниенко: Хочу закрепиться в Шахтере, стать основным игроком и провести здесь всю карьеру

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал каким видит свое будущее, а также добавил о своей мечте детства:

"- Ни в коем случае не хочу идти в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать. Я знаю, что у меня все получится.

Хочу закрепиться в "Шахтере", стать основным игроком и провести здесь всю карьеру.

- За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?

- Когда был маленьким, хотел очень сильно сыграть за "Динамо" Киев, но потом так сложилось, что они - главные конкуренты", - сказал Виктор.