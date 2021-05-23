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Корниенко: Хочу закрепиться в Шахтере, стать основным игроком и провести здесь всю карьеру

Премьер-лига
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Футболист уже распланировал свое будущее

Корниенко: Хочу закрепиться в Шахтере, стать основным игроком и провести здесь всю карьеру

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал каким видит свое будущее, а также добавил о своей мечте детства:

"- Ни в коем случае не хочу идти в аренду. Я знаю свои силы, я наберу форму. Буду каждый день доказывать, работать. Я знаю, что у меня все получится.

Хочу закрепиться в "Шахтере", стать основным игроком и провести здесь всю карьеру.

- За какой украинский клуб ты мечтал сыграть, когда был обычным полтавским парнем?

- Когда был маленьким, хотел очень сильно сыграть за "Динамо" Киев, но потом так сложилось, что они - главные конкуренты", - сказал Виктор.

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Текущий сезон стал первым для Корниенко в составе "Шахтера". За основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, записав в свой актив два ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
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