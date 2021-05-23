Официально: Яя Туре покинул Олимпик

Ассистент главного тренера "Олимпика" Яя Туре покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт дончан.

Ивуариец присоединился к команде 10 февраля и с тех пор успел поработать под руководством сразу трех тренеров: Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Клуб пожелал бывшему футболисту успехов в карьере. Заметим, что именно в составе "Олимпика" Яя начал свою тренерскую карьеру.