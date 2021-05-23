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Официально: Яя Туре покинул Олимпик

Премьер-лига
(1 голосов)

Не прошло и полгода

Официально: Яя Туре покинул Олимпик

olimpik.com.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера "Олимпика" Яя Туре покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт дончан.

Ивуариец присоединился к команде 10 февраля и с тех пор успел поработать под руководством сразу трех тренеров: Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.

Клуб пожелал бывшему футболисту успехов в карьере. Заметим, что именно в составе "Олимпика" Яя начал свою тренерскую карьеру.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк)
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Источник:
Олимпик

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 15:46
Ему этот Олимпик будет сниться как дурной сон.
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0
0
Slavutic
23.05.2021 в 14:50
Шо, даже чаю не попил???
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+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
23.05.2021 в 14:37
Как говорится, чёрные крысы бегут с тонущего корабля первыми...)
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0
-2


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