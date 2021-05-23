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Официально: Яя Туре покинул Олимпик
Не прошло и полгода
olimpik.com.ua
Ассистент главного тренера "Олимпика" Яя Туре покинул команду. Об этом сообщает официальный сайт дончан.
Ивуариец присоединился к команде 10 февраля и с тех пор успел поработать под руководством сразу трех тренеров: Игоря Климовского, Юрия Калитвинцева и Романа Санжара.
Клуб пожелал бывшему футболисту успехов в карьере. Заметим, что именно в составе "Олимпика" Яя начал свою тренерскую карьеру.
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Источник:Олимпик
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.05.2021 в 15:46
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Slavutic
23.05.2021 в 14:50
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Динамо-машина (Киев)
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