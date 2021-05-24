Де Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби после победы над "Лацио" (2:0) в заключительном туре Серии А прокомментировал возможность возглавить донецкий "Шахтер".

"Я не разочарован, но мы заслужили еврокубки (команда финишировала 8-й, оставшись без Лиги конференций – прим.). Мне очень жаль, потому что мы расстаемся. Сегодня (23 мая комментарий - прим.) мой последний день в "Сассуоло", поэтому мы находимся на пике разочарования.

Я в "Шахтере"? Может быть. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о "Сассуоло".

Но я пытался получить возможность проявить свои навыки. Однако необходимы подходящие условия, которые были у меня в "Сассуоло", чтобы иметь такую ​​возможность. И я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя", – сказал Де Дзерби.