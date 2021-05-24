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Де Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить
Специалист подтвердил, что ведет переговоры с донецким клубом
Фото: Twitter
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби после победы над "Лацио" (2:0) в заключительном туре Серии А прокомментировал возможность возглавить донецкий "Шахтер".
"Я не разочарован, но мы заслужили еврокубки (команда финишировала 8-й, оставшись без Лиги конференций – прим.). Мне очень жаль, потому что мы расстаемся. Сегодня (23 мая комментарий - прим.) мой последний день в "Сассуоло", поэтому мы находимся на пике разочарования.
Я в "Шахтере"? Может быть. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о "Сассуоло".
Но я пытался получить возможность проявить свои навыки. Однако необходимы подходящие условия, которые были у меня в "Сассуоло", чтобы иметь такую возможность. И я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя", – сказал Де Дзерби.
Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" объявит о подписании контракта с Де Дзерби 26 мая.
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