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Де Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист подтвердил, что ведет переговоры с донецким клубом

Де Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить

Фото: Twitter

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби после победы над "Лацио" (2:0) в заключительном туре Серии А прокомментировал возможность возглавить донецкий "Шахтер".

"Я не разочарован, но мы заслужили еврокубки (команда финишировала 8-й, оставшись без Лиги конференций – прим.). Мне очень жаль, потому что мы расстаемся. Сегодня (23 мая комментарий - прим.) мой последний день в "Сассуоло", поэтому мы находимся на пике разочарования.

Я в "Шахтере"? Может быть. Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить. Еще ничего не решено, сегодня я хотел бы поговорить о "Сассуоло".

Но я пытался получить возможность проявить свои навыки. Однако необходимы подходящие условия, которые были у меня в "Сассуоло", чтобы иметь такую ​​возможность. И я покидаю клуб, потому что считаю, что большего сделать нельзя", – сказал Де Дзерби.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" объявит о подписании контракта с Де Дзерби 26 мая.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2021 в 08:47
Це чудо не може вивести ко анду навіть на лігу конференцій. Воно точно потрібне в Шахтарі, який буде боротись у лізі чемпіонів?
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0
-1
aleks68
24.05.2021 в 09:47
почему так переживаешь любитель дЫрявых?посмотрим что покажет цыган с динамо в лиге чемпионов.
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2021 в 10:13
А с чего ты взял, что он обязан был это делать? Посмотри на команды выше 8 места и узбагойся
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0
0


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