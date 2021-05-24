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Игорь Бурбас рассказал, чем Михайличенко будет заниматься в УАФ

Премьер-лига
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Экс-динамовец долго без работы не был

Игорь Бурбас рассказал, чем Михайличенко будет заниматься в УАФ

Новина українською

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал, чем бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко будет заниматься в УАФ.

"Алексей Михайличенко один из трех новых вице-президентов УАФ. Экс-динамовец будет курировать олимпийское направление работы.

Также в президиум возвращается Василий Орлецкий, который будет заниматься реструктуризацией массового футбола. А Юрий Голик отвечать за развитие инфраструктуры", - написал Бурбас в Твиттере.

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В статье: Алексей Михайличенко УАФ Игорь Бурбас
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