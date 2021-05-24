Игорь Бурбас рассказал, чем Михайличенко будет заниматься в УАФ

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас рассказал, чем бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко будет заниматься в УАФ.

"Алексей Михайличенко один из трех новых вице-президентов УАФ. Экс-динамовец будет курировать олимпийское направление работы.

Также в президиум возвращается Василий Орлецкий, который будет заниматься реструктуризацией массового футбола. А Юрий Голик отвечать за развитие инфраструктуры", - написал Бурбас в Твиттере.

Олексій Михайличенко один з трьох нових віце-президентів УАФ. Екс-динамівець куруватиме олімпійський напрямок роботи. Також до президії повертається Василь Орлецький, котрий займатиметься реструктуризацією масового футболу. А Юрій Голик відповідатиме за розвиток інфраструктури. — Igor Burbas (@iburbas) May 24, 2021