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В исполнении Сергея Кривцова. Шахтер выпустил клип к 85-летию клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горняки" представили видео с легендарной песней болельщиков "Спят курганы темные"

В исполнении Сергея Кривцова. Шахтер выпустил клип к 85-летию клуба

Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтер" презентовал клип в честь 85-летия донецкого клуба.

"24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений "Шахтера".

"Шахтер" благодарит всех, кто причастен к славной 85-летней истории, кто помогал и продолжает помогать команде демонстрировать яркий и зрелищный футбол, идти вперед и добиваться новых успехов, всех, кто любит "Шахтер" и болеет за "Шахтер". С юбилеем.

Специально к празднику "Шахтер" представляет видео с легендарной песней болельщиков клуба "Спят курганы темные". Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов", – сказано в описании клипа.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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