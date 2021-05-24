В исполнении Сергея Кривцова. Шахтер выпустил клип к 85-летию клуба

"Шахтер" презентовал клип в честь 85-летия донецкого клуба.

"24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений "Шахтера".

"Шахтер" благодарит всех, кто причастен к славной 85-летней истории, кто помогал и продолжает помогать команде демонстрировать яркий и зрелищный футбол, идти вперед и добиваться новых успехов, всех, кто любит "Шахтер" и болеет за "Шахтер". С юбилеем.

Специально к празднику "Шахтер" представляет видео с легендарной песней болельщиков клуба "Спят курганы темные". Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов", – сказано в описании клипа.