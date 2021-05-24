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В исполнении Сергея Кривцова. Шахтер выпустил клип к 85-летию клуба
"Горняки" представили видео с легендарной песней болельщиков "Спят курганы темные"
Олександр Приходько
"Шахтер" презентовал клип в честь 85-летия донецкого клуба.
"24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч, который стал точкой отсчета истории и будущих триумфальных свершений "Шахтера".
"Шахтер" благодарит всех, кто причастен к славной 85-летней истории, кто помогал и продолжает помогать команде демонстрировать яркий и зрелищный футбол, идти вперед и добиваться новых успехов, всех, кто любит "Шахтер" и болеет за "Шахтер". С юбилеем.
Специально к празднику "Шахтер" представляет видео с легендарной песней болельщиков клуба "Спят курганы темные". Современную аранжировку создал известный музыкант The Maneken, а исполнил композицию защитник команды Сергей Кривцов", – сказано в описании клипа.
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