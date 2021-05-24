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В ТаТоТаке назвали сумму, которую Favbet заплатил клубам УПЛ за сезон 2020/21
Деньги были разделены между всеми 14 клубами поровну
Фото - УПЛ
Клубы УПЛ получили от титульного спонсора лиги Favbet за сезон суммарно 24 млн 650 тысяч гривен. Об этом сообщает ведущий ТоТаТаке Андрей Сенькив.
Эта сумма была разделена между всеми 14 клубами поровну.
Каждый коллектив УПЛ получил по 1 млн 760 тысяч гривен.
Деньги выплачивались вне зависимости от итогового места в турнирной таблице.
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Источник:ТаТоТаке
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