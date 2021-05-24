Миколенко: На Евро нужно ехать со скромными целями

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке команды Евро-2020.

- Как прошел первый сбор национальной команды? Вы почти сразу после финала Кубка отправились в распоряжение Андрея Шевченко, успели ли отдохнуть?

- Я в финале Кубка почти не играл, поскольку из-за травмы был заменен уже в начале встречи, поэтому в первые дни сбора мне было немного легче, а другим ребятам сложнее, потому что они практически не восстановились. В первые дни мы провели тестирование, тренерский штаб увидел, кто насколько готов, и дальше уже работали над физической и тактической готовностью.

- Успешный сезон в составе "Динамо" положительно сказывается на психологической и физической форме футболистов?

- Не стал бы сравнивать "Динамо" и сборную Украины. У клуба сезон длится весь год, а в сборной чемпионат Европы проходит за короткое время, во время которого в каждой игре нужно добиваться результата. Конечно, эмоциональный фон хороший, но, повторюсь, сборная и клуб – это разные вещи.

- Какие планы сборной на ближайшее время? Над чем планируете работать?

- Планы на второй блок сборов нам еще не озвучивали. Думаю, когда все соберутся, также будет тестирование и проверка готовности футболистов, а также будем работать над недостатками. А во время первого сбора больше работали над физической готовностью, чтобы все были в одинаковой форме, а в последние дни перед игрой с Бахрейном уделили внимание тактике.

- Насколько отличается модель игры сборной при Шевченко от модели "Динамо" при Луческу? Сложно ли вам перестроиться?

- В современном футболе требования одни и те же у обоих наставников. Есть небольшие отличия, но перестраиваться несложно.

- В последнее время "Динамо" является базовым клубом для сборной Украины, это плюс для динамовцев?

- Конечно, приятно, что тренерский штаб сборной Украины отмечает представителей нашего клуба и вызывает их. Уверен, тем ребятам, которые приезжают в сборную впервые – Денису Попову, Богдану Ледневу – немного легче адаптироваться в коллективе, где много игроков из их клуба.

- Как приняли Попова и Леднева в сборной?

- Андрей Шевченко сказал, что нужно будет устроить вечер песен – своеобразное посвящение дебютантов в члены сборной, но это событие перенесли на второй сбор, когда соберется весь состав, чтобы все ребята могли это увидеть и поучаствовать.

- Как вы поддержали Виталия Буяльского, который не сможет готовиться к Евро-2020 из-за травмы?

- Лично его не расспрашивал об этом, чтобы лишний раз не напоминать о неприятном. Думаю, он очень расстроился из-за трещины, надеюсь, он залечит ее максимально быстро. Очень жаль, что он пропустит чемпионат Европы, ведь он очень важный игрок и для сборной, и для "Динамо". Желаю, чтобы к началу сборов в клубе он был готов.

- Чего, на ваш взгляд, сборная Украины в ее нынешнем составе сможет добиться на Евро-2020?

- Скажу, как Сергей Сидорчук: прогнозист из меня никакой. Нужно ехать со скромными целями – побеждать в каждом матче, выйти из группы и пройти как можно дальше.