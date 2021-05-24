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Заря объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Голосование для болельщиков

Заря объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона

zarya-lugansk.com

Новина українською

Подводя итоги сезона, "Заря" объявила старт голосования на звание лучшего игрока команды в сезоне 2020/2021.

На выбор болельщиков есть три кандидата: 1. Нападающий Аллахъяр Сайядманеш. 2. Защитник Виталий Вернидуб. 3. Полузащитник Владислав Кочергин.

Проголосовать может каждый желающий на официальном сайте либо в соцсетях клуба - Facebook, Twitter и Instagram.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Владислав Кочергин Аллахяр
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 19:17
Я за Вернидуба! Почему его в сборную не вызывают?!
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