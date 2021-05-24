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Заря объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона
Голосование для болельщиков
zarya-lugansk.com
Подводя итоги сезона, "
На выбор болельщиков есть три кандидата: 1. Нападающий Аллахъяр Сайядманеш. 2. Защитник Виталий Вернидуб. 3. Полузащитник Владислав Кочергин.
Проголосовать может каждый желающий на официальном сайте либо в соцсетях клуба - Facebook, Twitter и Instagram.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 19:17
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