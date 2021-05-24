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Каштру получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии
Поедет ли тренер на заработки?
shakhtar.com
Уже бывший главный тренер "
Ранее этот же журналист давал информацию, что португалец
Напомним, что в этом сезоне "Аль-Хилаль" досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В начале сезона главным тренером был сын Мирчи Луческу Рэзван, но в феврале этого года был отправлен в отставку, уступив место экс-тренеру "Карпат" Жозе Мораишу.
Луиш Каштру провел во главе тренерского штаба “горняков” два сезона, завоевав один трофей - Чемпионат Украины в прошлом году. До этого он работал наставником только португальских команд: "Витория Гимарайнш", "Шавиш", "Риу Аве" и "Порту".
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