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Каштру получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии

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Каштру получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии

shakhtar.com

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру получил предложение от "Аль-Хилаля" – одного из ведущих клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Ранее этот же журналист давал информацию, что португалец получил крупное денежное предложение из Катара.

Напомним, что в этом сезоне "Аль-Хилаль" досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В начале сезона главным тренером был сын Мирчи Луческу Рэзван, но в феврале этого года был отправлен в отставку, уступив место экс-тренеру "Карпат" Жозе Мораишу.

Луиш Каштру провел во главе тренерского штаба “горняков” два сезона, завоевав один трофей - Чемпионат Украины в прошлом году. До этого он работал наставником только португальских команд: "Витория Гимарайнш", "Шавиш", "Риу Аве" и "Порту".

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 21:24
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