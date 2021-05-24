Каштру получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии

Уже бывший главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру получил предложение от "Аль-Хилаля" – одного из ведущих клубов Саудовской Аравии. Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

Ранее этот же журналист давал информацию, что португалец получил крупное денежное предложение из Катара .

Напомним, что в этом сезоне "Аль-Хилаль" досрочно стал чемпионом Саудовской Аравии. В начале сезона главным тренером был сын Мирчи Луческу Рэзван, но в феврале этого года был отправлен в отставку, уступив место экс-тренеру "Карпат" Жозе Мораишу.

Луиш Каштру провел во главе тренерского штаба “горняков” два сезона, завоевав один трофей - Чемпионат Украины в прошлом году. До этого он работал наставником только португальских команд: "Витория Гимарайнш", "Шавиш", "Риу Аве" и "Порту".