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Бенито отправится на первый летний сбор с Динамо

Премьер-лига
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Луческу даст шанс нигерийцу проявить себя

Бенито отправится на первый летний сбор с Динамо

Новина українською

Киевское "Динамо" выйдет из отпуска в конце июня и начнет подготовку к новому сезону в расширенном составе.

Как сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк, вместе с первой командой киевлян летнюю подготовку начнет нигерийский полузащитник Бенито, который минувший сезон провел в аренде в "Олимпике".

"Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В "Олимпике" полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер "Динамо" хочет посмотреть его в деле на сборах "Динамо", - сказал Селюк.

Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе "Олимпика", в которых забил три гола.

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В статье: Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Бенито
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