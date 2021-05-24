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Бенито отправится на первый летний сбор с Динамо
Луческу даст шанс нигерийцу проявить себя
Киевское "
Как сообщил футбольный агент Дмитрий Селюк, вместе с первой командой киевлян летнюю подготовку начнет нигерийский полузащитник Бенито, который минувший сезон провел в аренде в "Олимпике".
"Мирча Луческу включил Бенито в состав команды на летние сборы. Он получит шанс. В "Олимпике" полузащитник получил хороший опыт, теперь главный тренер "Динамо" хочет посмотреть его в деле на сборах "Динамо", - сказал Селюк.
Добавим, что в минувшем сезоне Бенито провел 18 матчей в составе "Олимпика", в которых забил три гола.
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