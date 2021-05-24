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Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена
Очень неприятное повреждение у Тараса
Полузащитник "Шахтера" и
У Тараса проблемы с хрящом в колене, и главное проблема в том, что этот хрящ невозможно искусственно нарастить. С подобным повреждением можно играть, но данный хрящ постоянно работает на износ.
Из-за подобных травм карьеру завершил Виталий Виценец и долго восстанавливался Максим Малышев.
Напомним, что в
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