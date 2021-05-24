Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко имеет хронические проблемы с коленом, сообщает "ТаТоТаке".

У Тараса проблемы с хрящом в колене, и главное проблема в том, что этот хрящ невозможно искусственно нарастить. С подобным повреждением можно играть, но данный хрящ постоянно работает на износ.

Из-за подобных травм карьеру завершил Виталий Виценец и долго восстанавливался Максим Малышев.