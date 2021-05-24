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Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена

Премьер-лига
(2 голосов)

Очень неприятное повреждение у Тараса

Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко имеет хронические проблемы с коленом, сообщает "ТаТоТаке".

У Тараса проблемы с хрящом в колене, и главное проблема в том, что этот хрящ невозможно искусственно нарастить. С подобным повреждением можно играть, но данный хрящ постоянно работает на износ.

Из-за подобных травм карьеру завершил Виталий Виценец и долго восстанавливался Максим Малышев.

Напомним, что в матче Украина – Бахрейн (1:1) Степаненко получил удар в колено в первом тайме и был заменен в перерыве.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (9)
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Архат (Киев)
24.05.2021 в 23:31
Это финиш, учитывая возраст. Кто в случае чего заменит Сидорчука пока не понятно...
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+1
0
Number13 (Мариуполь)
24.05.2021 в 23:30
Ужасная новость! ключевой, а все варианты замены и рядом не стоят... тяжко подходим к евро(
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0
0
vlotko (Броди)
24.05.2021 в 23:20
Якщо ще зіграємо два товариські матчі, так не буде з ким їхати на Євро.
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.05.2021 в 23:02
Блин, хреново… заклятый один из лучших опорников
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+1
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
24.05.2021 в 22:20
Я так думаю что на этом Степаненку пора прощаться с футболом или же греть лавку и выходить чисто на замены минут на 20-30!
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.05.2021 в 22:08
Чомусь хрящ вражає лише сепарів.
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+2
-11
aleks68
24.05.2021 в 22:57
у тебя долб....ба всё ещё хуже-поразило голову в которой и так от рождения ничего не было.тупая жертва аборта,ошибка природы.прикрой своё гнилое е......о падаль.
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+3
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.05.2021 в 23:03
Алекс, ты опять стекломоя перебрал ?
+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
24.05.2021 в 22:06
Це погано... Але така ціна футболу Добре, що наразі Сидорчук здоровий та у непоганій формі... Хоч у збірній ми звикли бачити Степаненко... Тепер його травма не виглядає великою проблемою, як рік тому. Але Тарасу все одно здоров'я, бо грати з одним опорником можуть бути питання.
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+2
0


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