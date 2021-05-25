Артем Бондаренко: Буду надеяться, что найду с Де Дзерби общий язык

Хавбек " Мариуполя " Артем Бондаренко, арендованный у "Шахтера", рассказало том, что еще не знает, где он проведет сезон 2021/22.

– Ты вернешься в "Шахтер" в новом сезоне или останешься в "Мариуполе"?

– Пока трудно говорить о своем будущем, точной конкретики не могу дать. У меня с "Мариуполем" завершается арендный договор, но я не знаю, что будет дальше.

– Кто возглавит "Шахтер", по твоему мнению?

– Уже все существующие источники в мире написали, что это будет Де Дзерби. Трудно уже не верить, когда все пишут. Буду надеяться, что найду с ним общий язык, буду стараться.