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Артем Бондаренко: Буду надеяться, что найду с Де Дзерби общий язык

Премьер-лига
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О новом тренере Шахтера написали уже все

Артем Бондаренко: Буду надеяться, что найду с Де Дзерби общий язык

Новина українською

Хавбек "Мариуполя" Артем Бондаренко, арендованный у "Шахтера", рассказало том, что еще не знает, где он проведет сезон 2021/22.

– Ты вернешься в "Шахтер" в новом сезоне или останешься в "Мариуполе"?

– Пока трудно говорить о своем будущем, точной конкретики не могу дать. У меня с "Мариуполем" завершается арендный договор, но я не знаю, что будет дальше.

– Кто возглавит "Шахтер", по твоему мнению?

– Уже все существующие источники в мире написали, что это будет Де Дзерби. Трудно уже не верить, когда все пишут. Буду надеяться, что найду с ним общий язык, буду стараться.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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