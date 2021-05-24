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Суркис: Желаем Шахтеру встретить следующий день рождения на Донбасс Арене в украинском Донецке
Киевляне поздравили горняков с 85-летием
Киевское "
"Уважаемые наши друзья-соперники!
Примите искренние поздравления от ФК "Динамо" (Киев) по случаю 85-летия донецкого "Шахтера".
С момента своего основания "Шахтер" прошел сложный, но яркий путь от низших дивизионов советского первенства до элиты украинского и европейского футбола. Сейчас "горняки" являются постоянными участниками еврокубков и обладателями целой коллекции трофеев на внутренней и международной арене. А кроме того – достойным оппонентом и серьезным мотиватором для киевского "Динамо".
Принципиальное соперничество наших команд на футбольном поле не только украшает украинский чемпионат, но и позволяет обоим клубам держать высокую планку и совершенствоваться, демонстрировать более зрелищный и качественный футбол. Нельзя забывать и о том, что донецкий "Шахтер" подарил киевскому "Динамо" ряд талантливых исполнителей, занявших важное место в истории "бело-синих" – Сергея Реброва, Виктора Чанова, Анатолия Конькова и других.
По случаю 85-летия "Шахтера" хотим пожелать вам продолжать ставить перед собой наивысшие цели и добиваться новых успехов на европейской арене, ведь это развивает отечественный футбол и вдохновляет идти вперед и нашу команду. И, прежде всего, желаем "горнякам" встретить следующий день рождения на родном стадионе, прекрасной "Донбасс Арене", в украинском Донецке", - написал Суркис.
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