Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Из-за Лавриненко". Ситало объяснил трансфер в Ингулец
Экс-футболист "Александрии" - о новом клубе
facebook.com/FCInhulets
Первым новичком "Ингульца" в нынешнее межсезонье стал опытный нападающий Артем Ситало, ранее выступавший за "Александрию". Форвард рассказал, почему он отдал предпочтение именно команде из Петрово.
"У меня было несколько предложений из стран ближнего зарубежья, но я остановил свой выбор на "Ингульце" из-за появившейся возможности снова поработать с главным тренером петровчан Сергеем Лавриненко, с которым наши пути пересекались в "Звезде". Также хорошо я знаком и с защитниками "Ингульца" Mаксимом Ковалевым и Александром Кучеренко, с которыми вместе выступали за "Звезду".
Своей предыдущей команде — "Александрии" я верой и правдой служил с 2017 года. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить клубное руководство "горожан", болельщиков за то, что верили в меня и поддерживали.
"Ингулец" — это очередной вызов. Знаю, что команда из Петрово собирается активно поработать на трансферном рынке. Однако конкуренция меня не пугает, наоборот, это только будет мотивировать тренироваться еще усерднее. Верю, что в "Ингульце" все у меня получится", - сказал Ситало.
Напомним, что в минувшем чемпионате УПЛ Ситало в составе "Александрии" 31-летний нападающий во всех турнирах провел 24 матча, став автором пяти забитых мячей и отличившись двумя голевыми передачами.
Популярное сейчас
- Источник: У Степаненко хроническое повреждение колена
- Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча
- Эрлинг Холанд стал вторым игроком своего возраста в топ-5 лиг, который забил более 40 голов за сезон
- Яремчук может оказаться в Ницце, Яя Туре покинул Олимпик. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО