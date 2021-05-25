Официально. Роберто де Дзерби - новый главный тренер Шахтера

Вице-чемпион Украины "Шахтер" объявил о подписании контракта с 41-летним итальянским тренером Роберто Де Дзерби. Контракт подписан на два сезона. Условия сотрудничества не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что Де Дзерби с учетом бонусов будет зарабатывать около 4 млн евро в год.

Пресс-служба "горняков" отмечает, что в ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.

Роберто Де Дзерби является воспитанником "Милана", но за россонери не играл, проведя почти всю карьеру в малых клубах, хотя в 2010-м и 2012-м становился чемпионом Румынии с "Клужем". Тренерскую работу начал в 2013-м, возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто". Последнее место работы де Дзерби - "Сассуоло", который он возглавил с 2018-го года.

В завершившемся сезоне команда Де Дзерби заняла восьмое место, хотя пропустила вперед "Рому" лишь по дополнительным показателям. Итоговая статистика "Сассуоло" - 17 побед, 11 ничьих и 10 поражений. Всего в Серии А Роберто отработал на 155 матчах (+47, =41, -67).

Ранее СМИ сообщали, что Роберто Де Дзерби, которого считают одним из самых перспективных итальянских тренеров, является креатурой директора по футболу Дарио Срны. Итальянец приходит на смену португальцу Луишу Каштру, под руководством которого горняки выиграли чемпионат 2019/2020, дошли до полуфинала Лиги Европы в том же сезоне, но в завершившемся сезоне 2020/21 проиграли золото "Динамо", а в Лиге Европы вылетели в 1/8 финала от "Ромы".