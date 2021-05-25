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Официально. Роберто де Дзерби - новый главный тренер Шахтера

Премьер-лига
(5 голосов)

Донецкий клуб сделал ставку на итальянца

Официально. Роберто де Дзерби - новый главный тренер Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Вице-чемпион Украины "Шахтер" объявил о подписании контракта с 41-летним итальянским тренером Роберто Де Дзерби. Контракт подписан на два сезона. Условия сотрудничества не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что Де Дзерби с учетом бонусов будет зарабатывать около 4 млн евро в год.

Пресс-служба "горняков" отмечает, что в ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.

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Роберто Де Дзерби является воспитанником "Милана", но за россонери не играл, проведя почти всю карьеру в малых клубах, хотя в 2010-м и 2012-м становился чемпионом Румынии с "Клужем". Тренерскую работу начал в 2013-м, возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто". Последнее место работы де Дзерби - "Сассуоло", который он возглавил с 2018-го года.

В завершившемся сезоне команда Де Дзерби заняла восьмое место, хотя пропустила вперед "Рому" лишь по дополнительным показателям. Итоговая статистика "Сассуоло" - 17 побед, 11 ничьих и 10 поражений. Всего в Серии А Роберто отработал на 155 матчах (+47, =41, -67).

Ранее СМИ сообщали, что Роберто Де Дзерби, которого считают одним из самых перспективных итальянских тренеров, является креатурой директора по футболу Дарио Срны. Итальянец приходит на смену португальцу Луишу Каштру, под руководством которого горняки выиграли чемпионат 2019/2020, дошли до полуфинала Лиги Европы в том же сезоне, но в завершившемся сезоне 2020/21 проиграли золото "Динамо", а в Лиге Европы вылетели в 1/8 финала от "Ромы".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Комментарии (20)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.05.2021 в 19:43
Мы в тебя верим!
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
25.05.2021 в 19:27
Обои супер )
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+5
0
Денис Донецк (Донецк)
25.05.2021 в 19:17
Это всё очень интересно и предсказуемо. Но главный вопрос, мы из Италии игроков забираем или нет? Ну пора менять же состав. Сколько можно экономить. Не бедный клуб. И тут под тренера есть возможность сделать трансферы хорошего качества
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+1
0
rivnenskyi (Рівне)
25.05.2021 в 19:24
Тут все вприрається в ключову проблему (не тільки Шахтаря) - хороші футболісти або не хочуть їхати в Україну, або просять високу зарплату. Середні футболісти, хочуть зарплату вищу за ту, яку платять українцям, але грають вони майже так само як і українці. Інших купують "на виріст", авось фартане і щось з нього виросте. Своїх як не вирощували, так і не вирощуємо. Посилюватись потрібно, але Ахметову доведеться трохи "полиняти".
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+2
0
F@ust (Прага)
25.05.2021 в 19:16
Такой перспективный, что топ-5 не заинтересовались от слова совсем. Прогнозирую пипец команде, Смена поколений, а с баблом у Шахтёра чем дальше, тем меньше.
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
25.05.2021 в 18:59
посмотрим, что за итальяха. надеюсь не как обмудок лучи)
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+3
0
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IM-RM-DK (Miami)
25.05.2021 в 18:54
Сасуоло не вывел в ЛЕ,хоть с даунецкой помойкой в ЛЕ поиграет))))
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0
-7
sinoptik (Кииев)
25.05.2021 в 18:46
Надо было Белика
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+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
25.05.2021 в 18:39
Добавит перчика в пресное УПЛ...
Ответить
+2
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.05.2021 в 18:34
Гастролер,вихованцям можна забуть про основу
Ответить
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
25.05.2021 в 18:36
Грачева тренером надо было брать или Тимощука??? А может Срну )))?
Ответить
+2
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.05.2021 в 18:37
Срну
+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
25.05.2021 в 18:30
Чому Арахамія фотографується з Ахметовим?
Ответить
+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.05.2021 в 18:27
Понятно. Посмотрим. Надеюсь получится!
Ответить
+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
25.05.2021 в 18:21
Ну посмотрим,посмотрим?!..поменял Серию А на Лигу Европы))))
Ответить
+1
-8
Valerii_Krykun (Wroclaw)
25.05.2021 в 18:33
Що ти мелеш наркоман?
Ответить
+7
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
25.05.2021 в 19:07
Мелят на Польше
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.05.2021 в 18:16
Сассуоло не змогло вибороти жоден євротурнір...
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
25.05.2021 в 18:38
И шо? Может там денег поменьше чем в Интере, Милане и Юве с Ромой...???
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+4
-2
ratio (Дн-жинск)
25.05.2021 в 18:11
Таки правда. Любопытно буде посмотреть
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+3
-2


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