Заменит Кулача? Ворскла заинтересована в подписании 24-летнего форварда из Нигерии

Полтавская "Ворскла" проявляет заинтересованность в подписании 24-летнего форварда Ибрагима Мустафы. Об этом сообщают нигерийские СМИ.

Контракт нападающего принадлежит нигерийскому клубу "Плато Юнайтед", в составе которого в текущем сезоне футболист провел 9 матчей и забил в них 7 мячей.

Отмечается, что в "Ворскле" рассчитывают заменить Мустафой лучшего бомбардира УПЛ-2020/21 Владислава Кулача, который с большой вероятностью покинет клуб и даже якобы может вернуться в донецкий "Шахтер".

Также Ибрагимом интересуются бельгийский "Беерсхот", северомакедонская "Шкендия", египетский "Замалек", и клубы из Алжира, Марокко, Туниса и Малайзии.

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