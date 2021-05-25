Владимир Шаран: Месяц назад обыграли Шахтер, а сейчас оказывается - у Александрии нет команды

В судьбе тренера есть две важные составляющие – давать результат и постоянно сидеть на чемоданах. Есть результат - тренируешь дальше, нет результата - собирай вещички и на выход. В украинском футболе (впрочем, как и любой другой стране) любят идти на поводу эмоций после временных неудач. Примеров, когда тренеры возглавляли одну и ту же команду на протяжении длительного периода, не так уж и много. До недавнего времени главным гвардейцем среди тренеров УПЛ оставался Владимир Шаран. Он проработал в "Александрии" почти восемь лет. А если учесть его первый приход в клуб, то получится целая декада. Под его руководством "Александрия" достигла исторического успеха – завоевала бронзу, дебютировала на групповом этапе Лиги Европы, были и неудачи. Одним словом, есть что вспомнить, что Владимир Богданович и сделал в беседе с корреспондентом UA-Футбол

- Впервые вы пришли в "Александрия" в 2010-м, а в декабре 2011-го вас сменил Леонид Буряк. Тогда же вам поступило предложение остаться в команде на посту спортивного директора, но вы отказались. Почему не захотели оставаться в клубе?

- Да, помню эту историю. Может, тогда это было резкое решение с моей стороны. Николай Николаевич (Лавренко – прим.) предложил хорошую зарплату, чуть меньше, чем зарплата тренера, и она была достойной. Но я даже не обдумывал, ибо был убежден - хочу быть тренером и только тренером! И правильно сделал. Потом общался с президентом, он хотел оставить меня, чтобы я был при команде, и эта мера была временной. Но никто толком не объяснил, а я был молод, чересчур горячим, а главное задело то, что меня сняли с поста главного тренера. Поэтому, я принял такое решение. Все равно Николай Лавренко поступил солидно, предложив мне такую должность.

- Когда летом в 2013 году вы вернулись в команду, вас уже пригласил нынешний президент Кузьменко.

- В то время вице-президентом клуба был Матаков Игорь Александрович, очень компетентный человек, много сделавший для развития команды, работавший еще при Лавренко, он остался на год и при Кузьменко. Насколько я знаю, болельщики просили вернуть меня в команду. Игорь Александрович внес свою лепту в этом вопросе, и Сергей Анатольевич все обдумав, пригласил меня обратно в "Александрию", за что я ему очень благодарен.

- И вы уже проработали вместе восемь лет.

- Это было очень хорошее время, в том плане, что человек не вмешивался в работу тренера, считая, что каждый должен заниматься своим делом. В его понимании президент никогда не ставит состав, не навязывает, кого из футболистов приглашать в команду. И такая свобода действий рано или поздно дает результат. Это мое мнение, с которым, думаю, согласны многие мои коллеги.

- Благодаря таким условиям в Европе узнали о маленьком городе Александрия. Именно с вашим именем связаны успехи команды – участие в Лиге Европы. Назовите три знаковых для вас события на посту главного тренера.

- Безусловно, это первый год работы в команде. Задача ставилась - выход в Премьер-лигу. И мы ее выполнили. Я собрал футболистов, которых хорошо знал. Сергей Анатольевич первоначально планировал одно денежное вливание, но получилось иначе. Мы заняли в Первой лиге второе место и должны были выходить в элиту. Но в то время на плечах нашего президента была еще одна команда - "Украгроком", и содержать две ему было тяжело. В том году произошло объединение этих двух команд. Поэтому мы решили не выходить в УПЛ, на год взять паузу, и выйти уже с первого места. Такое решение было первым знаковым событием.

В следующем году мы эту задачу решили, стали победителем Первой лиги. И это второе знаковое событие. По ходу того сезона мы установили рекорд лиги – в первых стартовых десяти матчах мы одерживали только победы. И этот рекорд пока никто не побил. Сейчас "Верес" одержал 11 подряд побед, но это в середине чемпионата. Выйдя в УПЛ, мы сходу заняли шестое место, и получили право дебютировать в еврокубках. Нужно отметить, что "Днепр" занял третье место, но по каким-то причинам им не разрешили играть в Лиге Европы, и мы заняли их место. И вот первая международная игра в Александрии! Матч против "Хайдука", полный стадион, радость болельщиков. Хоть мы и проиграли 0:3, но люди нас благодарили за игру, и это было знаковым событием для всей Александрии, для 60-тысячного города.

В следующем году мы прошли уже первый раунд, обыграв румынскую "Астру". Постепенно поднимались по ступенькам вверх. Но споткнулись, причем обидно, на БАТЭ. На выезде сыграли 1:1, дома в ответной встрече вели 1:0, а в конце пропустили два мяча. Было очень досадно. А в сезоне 2017/2018 у нас случился спад. Команда заняла седьмое место в чемпионате, и по городу поползли слухи о моем увольнении. И разгонял этот трэш человек, который был заинтересован в этом, хотел видеть другого на моем месте. Но в очередной раз Кузьменко проявил солидность, у нас с ним были чисто человеческое доверие, я кроме первого раза на протяжении всего периода не подписывал контракт, все было закреплено на порядочных отношениях. Президент решил оставить меня, и я честно был очень удивлен такому поступку с его стороны. И опять пошло как по маслу. Мы пригласили Ковальца и Задераку, немного усилились, создался классный дружный коллектив и в итоге впервые в истории завоевали третье место. И это было особое время как для меня, так и для команды и ее болельщиков.

- После взлета в этом чемпионате команда заняла девятое место. Вы для себя нашли уже причину?

- Даже седьмое место считалось бы неудачей. Если разобраться, то в конце ребята просто доигрывали по инерции. Не было того духа. Особенно это сказалось после проигранного матча в полуфинале Кубка "Заре". Была последняя надежда попасть в финал и как-то скрасить неудачный сезон. Я старался достучаться до ребят, чтобы на солидной ноте доиграть чемпионат, но как видно, не получилось. В этом виноваты все, но понятно, что в первую очередь ответственность лежит на главном тренере. Думаю, после еврокубков необходимо было усилиться, и президент был не против. А я поставил ставку на тех же ребят, которым доверял, и они старались отвечать тем же, я ничего не хотел менять, но требовалось укрепить три позиции – опорного, крайнего хава, и нападающего. Это я сейчас понимаю после случившегося. А еще можно вернуться в прошлый сезон, где мы заняли пятое место, но в стыковом поединке за место в Лиге Европы проиграли "Мариуполю" 1:2. В этой игре я видел скованность ребят, может, перегорели, и они были не на том уровне в физическом плане. Хотя до этого здорово сыграли с "Динамо" 2:2, и в последней игре чемпионата с "Шахтером" 2:2. А вот с "Мариуполем" случился провал.

Что интересно, до игры президент мне сказал: "Несмотря на любой результат, ты останешься работать дальше". Это опять большой респект Сергею Анатольевичу, я его уважаю, что он доверял и дал еще один шанс. После матча помню его слова: "Я не верю, это одна игра, случайное поражение, поэтому работаем дальше, надеюсь на следующий сезон". А этот сезон все прекрасно знают - карантин, небольшие финансовые проблемки, и прочее. Но повторюсь: самая большая вина за провал лежит на мне. Если бы прошли "Зарю", завоевали Кубок, может быть все продолжалось дальше.

- Но в концовке вы выдали классный матч против "Шахтера" обыграв их 2:0. Казалось, есть игра, есть надежда на успешный финиш?

- Несомненно, к этой знаковой победе причастны наши болельщики, которым очень признателен и благодарен. Было приятно во время игры слышать их скандирование "Володя Шаран", и от услышанного пробило до слез. Когда обыграли "Шахтер", с одной стороны была радость, болельщики в городе подходили, благодарили за победу. Но с другой стороны была печаль, понимал, что для меня это заключительная игра.

Еще зимой осознавал - если не выполню задачу, то будет расставание с командой. После той игры я думал следующую с "Рухом" сыграем также здорово, как против "Шахтера". И действительно первый тайм нам удался, мы полностью переиграли соперника. А затем после перерыва за минуту пропустили два мяча, и команда сразу же сломалась. Проиграли игру, которую не должны были проигрывать. Оставалось пару матчей, но понятно, что мотивации у ребят уже не было. Может мыслями они были уже в других командах, может, выдели впереди свой отпуск, но получилось, так как есть. Конечно, провальный сезон, и я понимаю президента, солидарен с ним в этом плане, шанс был, но не использовал. Все справедливо, все правильно!

- После феерической победы над "Шахтером" поле закрыли на реконструкцию. Болельщикам разрешили взять кусочек газона на память. Вы воспользовались такой возможностью?

- Нет. Почему? Мне предлагали, но сказали, что трава долго не выдержит и засохнет. Правда, передал такой подарок в Ужгород по Новой почте одному любителю футбола, он попросил об этом.

- В 25 туре в матче против "Колоса" у вас была юбилейная – 200-я - игра в УПЛ. Но ваши подопечные провели ее со знаком минус – поражение 0:2.

- Понимая, что задачу мы не выполнили, остается провести два поединка, поэтому решил дать шанс сыграть молодым, тем более на сборах я им обещал предоставить такую возможность. Я свое слово сдержал. Дебютировал Глоба, вышел Стецков, играющий редко, Мельник, Билык, Дришлюк, Устименко. Я "Колос" уважаю, но это не та команда, которая может владеть мячом 70 процентов, а мы будем бояться, что придется бегать без мяча. На первый план вышла физическая готовность и борьба, которую мы навязали коваливцам, что мы и подтвердили в первом тайме. Для "Колоса" это тоже важная игра, и в случае победы они получали право играть в еврокубке. Перед самым перерывом получили "нелепый" пенальти. В принципе была равная игра.

Во втором тайме выпустил опытных Ковальца и Вантуха в надежде переломить ход игры. И забей мы гол, а моменты были, даже при счете 0:2, то была бы другая картинка, и, безусловно, могли бы сравнять счет. "Колос" поздравляю, они молодцы, доказали, что не зря второй год подряд будут участниками еврокубков. Заключительный матч также проиграли "Заре", и полностью смазали окончание чемпионата. Тем не менее, к ребятам особых претензий нет, они выполняли установку, выходили, бились до конца, но не хватило мотивации.

- Вы сказали, что не выполнили задачу. Но вопрос - какую? Цитирую ваше интервью после встречи с президентом: "Конкретных задач перед командой не ставилось. Надо выходить побеждать и демонстрировать хороший качественный футбол".

- Действительно сначала конкретных задач не ставилось. Это было, когда мы встретились с ребятами сразу же после отпуска. Но прошло буквально два дня, и президент сказал, что нет - задачи будут. Даже шеф немного поругал: "Как это нет задач, я оставляю тебе футболистов каких ты хочешь". Этим я хотел сказать, чтобы на нашу команду меньше обращали внимания. Мол, нет задач, нет внимания. Это была небольшая хитрость в этом плане. В тот момент мне нужно было немного усилить команду, и тогда я уверен, был бы порядок и все сложилось.

- В любом сезоне, даже не самом удачном, можно найти поводы для позитива. Какие они у вас? И что вы подчеркнули для себя? Вы изменились за этот сезон?

- Я и так считаю себя жестким и требовательным тренером. Люблю, чтобы ребята были физически готовы, ибо на базе этого компонента можно строить успешную команду. Плюс тактическое построение. За счет этого можно компенсировать некоторые недостатки, такие как скоростная техника работы с мячом. В матчах против "Динамо", "Шахтера", в кубковой игре с "Зарей" бились до конца, физически не уступали, выдерживали высокий темп. По ходу чемпионата мы меняли схемы, пробовали играть в три центральных защитника, и только удачно с "Днепром" на выезде сыграли 0:0. В других матчах при таком построении были неудачи, поэтому пришлось в дальнейшем отказаться от такой тактики. Были неплохие матчи, но не хватило стабильности.

- Каждое поражение – это удар в сердце. Как в такой ситуации выживать, когда их набралось в этом чемпионате много?

- Да, это очень тяжело. Честно говоря, иногда руки опускаются, день-два вообще ничего не хочется делать. Ни проводить тренировки, думать, расписывать дальнейшие планы, просмотры матча. В такие моменты я видел глаза ребят, без эмоций и внутреннее опустошение. Понимал, нужен отдых, пауза, прежде всего мне. Главное, чтобы пауза не затянулась надолго.

- Многие черпают энергию в семье. А когда в семье одни девчонки, как у вас, это круто. С одной стороны, родные огорчились вашим уходом, но с другой в душе где-то и рады, что, наконец, папа будет проводить больше времени в кругу семьи.

- Я бы сказал ситуация 50 на 50. Сейчас немного отошел. Когда приходишь домой, и ребенок спрашивает: "А что тебя папа уже увольняют?" - такие моменты неприятны. Дочь хочет жить в Александрии, ей все здесь нравится, освоилась в школе. Тяжеловато, но ничего, такова судьба каждого тренера. Вопрос в другом, кто как воспринимает? Если как было в "Карпатах", проработал немного и ушел, то ни о чем не жалею. А в "Александрии" долгая история, и клуб стал родным, как единая семья. Когда еще работал в "Кривбассе" Олег Таран говорил, что к таким моментам нужно относиться философски. Самое тяжелое - когда первый раз увольняют, а потом …. Конечно, если бы проработал здесь один год, то воспринималось бы все по-другому. Но ничего, нужны перемены и желательно в лучшую сторону.

- Не было предложений, как в тот раз, остаться в клубе?

- Нет. Понятное дело почему, просто не могу все рассказывать. Мое кредо - быть тренером.

- Меня удивили слова вашего приемника Юрия Гуры, что есть футбольный клуб, а команды нет!

- Да и меня также. Может, и тренерского штаба не было! Команда еще месяц назад обыгрывала "Шахтер", а сейчас оказывается нет команды. Удивило, что клуб отказался продлевать контракты с ведущими игроками. А потом говорят, нет команды. Я его понимаю, но будучи моим помощником, Юрию нужно было более профессионально работать. Мы вместе работали, а тут такие слова. Непонятно. Может у него что-то получится лучше. Ради Бога, желаю только успехов, и ждем от команды красивого футбола.

- Скоро наша сборная стартует в финале Евро-2020. Кто, по вашему мнению, достоин, быть вызван из "Александрии" в ряды национальной дружины? Не понятно, почему Судаков из "Шахтера" выходит по 5-10 минут играть на замену в нескольких играх, приглашается в сборную, а Ковальца, который по уровню игры намного выше донетчанина, почему-то не замечают?

- Мы разговаривали на эту тему с ребятами, и они меня поняли. Может на данный момент, чтобы играть в основе сборной, футболистов из "Александрии" нет. А вот быть вызванным в расширенный список, такие игроки есть. И в первую очередь я согласен – это Ковалец. Бондаренко неплохо себя проявлял, кроме последних матчей. Хотел бы обратить внимание на ту же "Зарю", там есть достойные кандидаты: Кочергин, Юрченко могли бы попасть в расширенный список. Если бы не травма того же Тотовицкого из "Десны". Но это решение Андрея Николаевича, и ни в коем случае не навязываем ему свое мнение.

- Какие шансы нашей сборной в групповом этапе?

Если не выйти хотя бы со второго места в 1/8 финала, то это будет провалом. Имея сейчас такую команду и таких футболистов, просто обязаны выходить дальше. С любой сборной можно играть. Начинаем с хозяевами нидерландцами, будет трудно, но разве сборная не преодолевала трудности и не обыгрывала грандов европейского футбола. Северная Македония может быть сюрпризом, да и Австрия крепкий соперник. Будет нелегко. Все зависит от того, в какой форме сборная подойдет к 13 июня. Ждем, болеем, и пожелаем нашей сборной удачи.