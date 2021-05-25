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Новый тренер Александрии определился со своими помощниками
Подготовку к новому сезону александрийцы начнут 15 июня
Фото: fco.com.ua
Новый главный тренер "Александрии" Юрий Гура определился со своими помощниками.
Ими стали Роман Локтионов, Александр Ломко и Андрей Ковтун, который в тренерском штабе предшественника Гуры – Владимира Шарана, отвечал за подготовку вратарей.
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Поскольку ряды "Александрии" покинули сразу десять футболистов основного состава, то на первом сборе, который начнется 15 июня, будет просмотрена большая группа потенциальных новичков.
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Источник:fco.com.ua
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