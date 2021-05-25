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Тейлор: Об интересе со стороны Шахтера узнал через СМИ, пока контактов со мной не было
Также бразилец прокомментировал свое дальнейшее будущее
Фото: СК Днепр-1
Бразильский правый защитник "Днепра-1" Лукас Тейлор прокомментировал информацию об интересе со стороны донецкого "Шахтера" и своем дальнейшем будущем.
- Недавно в СМИ появилась новость, что тобой интересуется "Шахтер". Порадовался, что топ-клуб к тебе проявляет интерес?
- Да, я рад новости том, что "Шахтер" проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Но это говорит о том, что мою работу признают. Хотя все, что мне известно об интересе "Шахтера" к моей персоне, я узнал через СМИ и прессу. Пока что со стороны "горняков" контактов со мной не было.
- Кстати, сколько у тебя действует контракт с "Днепром-1"? Собираешься остаться в "Днепре-1" на следующий сезон?
- Мой контракт с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения", - рассказал Тейлор.
Добавим, что ранее появилась информация о том, что бразильцем интересовались российские клубы.
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