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Тейлор: Об интересе со стороны Шахтера узнал через СМИ, пока контактов со мной не было

Премьер-лига
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Также бразилец прокомментировал свое дальнейшее будущее

Тейлор: Об интересе со стороны Шахтера узнал через СМИ, пока контактов со мной не было

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Бразильский правый защитник "Днепра-1" Лукас Тейлор прокомментировал информацию об интересе со стороны донецкого "Шахтера" и своем дальнейшем будущем.

- Недавно в СМИ появилась новость, что тобой интересуется "Шахтер". Порадовался, что топ-клуб к тебе проявляет интерес?

- Да, я рад новости том, что "Шахтер" проявил ко мне интерес, хотя это всего лишь слухи. Но это говорит о том, что мою работу признают. Хотя все, что мне известно об интересе "Шахтера" к моей персоне, я узнал через СМИ и прессу. Пока что со стороны "горняков" контактов со мной не было.

- Кстати, сколько у тебя действует контракт с "Днепром-1"? Собираешься остаться в "Днепре-1" на следующий сезон?

- Мой контракт с "Днепром-1" рассчитан до 30 июня. Мы ведем с клубом переговоры о новом контракте, но на данный момент у нас еще нет соглашения", - рассказал Тейлор.

Добавим, что ранее появилась информация о том, что бразильцем интересовались российские клубы.

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В статье: СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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Источник:
Sport.ua

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