СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией

Комитет УАФ по аттестации клубов имеет вопросы к трем представителям УПЛ по участию в сезоне 2021/22. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

Отмечается, что аттестаты могут не получить "Олимпик", "Десна" и "Ингулец".

"Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только "Олимпик", у которого действительно сложная, фактически безвыходная ситуация. У аттестационного комитета вопрос еще до двух клубов - "Десны" и "Ингульца". Может ли "Минай" остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация действительно ширится на уровне разговоров - не более. У самого "Миная" проходит очень туманные перспективы существования. Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК "Ужгород", - написал в своем Twitter Бурбас.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что "Минай" может продолжить выступления в УПЛ, в случае если кто-то не получит аттестат для выступлений в лиге.