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СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией
У комитета УАФ есть вопросы к трем команд по поводу участия в сезоне 2021/22
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Комитет УАФ по аттестации клубов имеет вопросы к трем представителям УПЛ по участию в сезоне 2021/22. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.
Отмечается, что аттестаты могут не получить "Олимпик", "Десна" и "Ингулец".
"Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только "Олимпик", у которого действительно сложная, фактически безвыходная ситуация. У аттестационного комитета вопрос еще до двух клубов - "Десны" и "Ингульца".
Может ли "Минай" остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация действительно ширится на уровне разговоров - не более. У самого "Миная" проходит очень туманные перспективы существования.
Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК "Ужгород", - написал в своем Twitter Бурбас.
Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что "Минай" может продолжить выступления в УПЛ, в случае если кто-то не получит аттестат для выступлений в лиге.
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