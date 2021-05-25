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СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией

Премьер-лига
(2 голосов)

У комитета УАФ есть вопросы к трем команд по поводу участия в сезоне 2021/22

СМИ назвали клубы УПЛ, у которых возникли проблемы с аттестацией

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

Комитет УАФ по аттестации клубов имеет вопросы к трем представителям УПЛ по участию в сезоне 2021/22. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

Отмечается, что аттестаты могут не получить "Олимпик", "Десна" и "Ингулец".

"Под угрозой допуска к УПЛ следующего сезона не только "Олимпик", у которого действительно сложная, фактически безвыходная ситуация. У аттестационного комитета вопрос еще до двух клубов - "Десны" и "Ингульца".

Может ли "Минай" остаться в УПЛ? В коридорах УАФ такая информация действительно ширится на уровне разговоров - не более. У самого "Миная" проходит очень туманные перспективы существования.

Инвестиций из Венгрии не будет. Кишварда не заинтересована в сотрудничестве и своим фарм-клубом планирует делать более стабильный ФК "Ужгород", - написал в своем Twitter Бурбас.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что "Минай" может продолжить выступления в УПЛ, в случае если кто-то не получит аттестат для выступлений в лиге.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово) Игорь Бурбас
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Комментарии (11)
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Onside (Чернігів)
25.05.2021 в 14:02
Коротше месадж: ви неводолені суддівством/Луччі/УАФ, або підтримуєте тих хто неводволений оним(и)? Тоді вам в УПЛ не раді
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0
0
DиКей(молдова) (кишинев)
25.05.2021 в 13:48
Этому председателю колхоза, надо чтобы в украинском футболе остались минай, ингулец, впк-агро, колос, эпицентр, альянс и вот тогда, среди них, он на белом коне будет как чапай - великим полководцем.... Потому весь этот колхоз и рвется в вышку
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+3
0
Smooth da Hustler (Львів)
25.05.2021 в 13:44
Под угрозой допуска к УПЛ)))Может под угрозой недопуска?
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0
0
Назар Кусий (Львів)
25.05.2021 в 13:26
По регламенту повинні йти 4, 5 і т.д. команда Першої Ліги. Там є з готовою інфрастурктурою Миколаїв.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
25.05.2021 в 13:21
Берите 4-5 команд из 1 лиге тут тоже есть проблемы у Вереса-ЧО нет стадиона --засунте Металл Ярославского и кто больше заплатит--у нас же всё продаёться и покупаеться --бардак и так нет футбола
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+3
0
football_soccer (Украина)
25.05.2021 в 13:21
ну с Олимпиком понятно, донецкие ребята ранимые и злопамятные, не прощают обидок даже своим донецким. Ахметов с Палкиным "убьют" Олимпик. Поворознюк тоже много говорит и наверняка в этом фонтане фраз, было случайно сказано что-то, что не понравилось "там наверху" . А вот Десна нежданчик. Хозяин их вроде как покорный и идейный, тихо ходит под Ахметовым.
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+4
-1
aleks68
25.05.2021 в 13:29
под суркисом лежать удобнее?
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+1
-5
football_soccer (Украина)
25.05.2021 в 13:34
то, что ты неровно дышишь к суркису видно уже давно, за тем, как ты по поводу и без в каждой новости переводишь тему на суркиса и на динамо. Неразделенная любовь? )))
+3
0
Onside (Чернігів)
25.05.2021 в 14:00
Президент Десни висловювався на підтримку Гельзина, плюс Олімпік догравав сезон в Чернігові. От схоже друзі Луччі і почали помсту усім нелояльним
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0
0
Dr. House (Поділля)
25.05.2021 в 14:05
В Десни немає стадіо. Тобто є, але без підігріву, трибун, в розваленому стані. Пізньою осінню, зимою і в березні грали в Києві. За три роки в вишці можна було це питання вирішити.
0
0
S.O.L 69 (Кропивницький)
25.05.2021 в 13:14
Ну і шо там і Інгульцем? По ходу 16 команд в цьому зезоні в УПЛ не буде. Комусь мішають вони.
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+2
-1


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