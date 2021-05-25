Роберто Де Дзерби прибыл в Украину

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прибыл в Киев.

Он уже встретился с директором донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срной. Итальянский специалист пока отказался комментировать свое нахождение в столице Украины.

Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с "Шахтером". Ранее сообщалось, что соглашение будет заключено на два года.