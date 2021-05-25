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Роберто Де Дзерби прибыл в Украину
Он уже встретился с Дарио Срной
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прибыл в Киев.
Он уже встретился с директором донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срной. Итальянский специалист пока отказался комментировать свое нахождение в столице Украины.
Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с "Шахтером". Ранее сообщалось, что соглашение будет заключено на два года.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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Комментарии (2)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
25.05.2021 в 13:50
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scorpius (Ck)
25.05.2021 в 14:06
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