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Роберто Де Дзерби прибыл в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже встретился с Дарио Срной

Роберто Де Дзерби прибыл в Украину

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби прибыл в Киев.

Он уже встретился с директором донецкого "Шахтера" по футболу Дарио Срной. Итальянский специалист пока отказался комментировать свое нахождение в столице Украины.

Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с "Шахтером". Ранее сообщалось, что соглашение будет заключено на два года.

Читайте такжеДе Дзерби: Я в Шахтере? Мы должны встретиться, чтобы окончательно все уладить

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (2)
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Зеюзикбасс (Кривой Рог)
25.05.2021 в 13:50
Донецкие сушите макароны.
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scorpius (Ck)
25.05.2021 в 14:06
Мивину можно запарить?)
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