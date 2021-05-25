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По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус
Киевляне продолжают модернизировать клубную инфраструктуру
фото - ФК "Динамо" Київ
Киевское "Динамо" по просьбе главного тренера Мирчи Луческу продолжает модернизировать клубную инфраструктуру.
Кроме замены газонов на базе и стадионе имени Валерия Лобановского, "Динамо" обновило автопарк команды.
В следующем сезоне первая команда клуба будет ездить на новом автобусе марки MAN, который недавно был куплен в Германии.
В этом сезоне "Динамо" ездило на клубном автобусе Mercedes.
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Источник:Meta-ratings
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