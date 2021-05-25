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По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус

Премьер-лига
(4 голосов)

Киевляне продолжают модернизировать клубную инфраструктуру

По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус

фото - ФК "Динамо" Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" по просьбе главного тренера Мирчи Луческу продолжает модернизировать клубную инфраструктуру.

Кроме замены газонов на базе и стадионе имени Валерия Лобановского, "Динамо" обновило автопарк команды.

В следующем сезоне первая команда клуба будет ездить на новом автобусе марки MAN, который недавно был куплен в Германии.

По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус - изображение 1

В этом сезоне "Динамо" ездило на клубном автобусе Mercedes.

По просьбе Мирчи Луческу. У Динамо будет новый клубный автобус - изображение 2
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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