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Журналист: Не исключаю вариант, что Олимпик может прекратить существование
Украинский клуб на грани исчезновения
olimpik.com.ua
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о разговоре с президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным, которого КДК дисквалифицировал на 5 лет.
"Я не исключаю вариант, что "Олимпик" исчезнет. Сложная ситуация. У нас были разные ситуации с Владиславом Гельзиным.
По поводу дисквалификации. Я против того, чтобы были матюки. Я против того, чтобы президенты клубов заходили в раздевалку к арбитрам. 5 лет – это входной билет, это за то, что президент заходит в раздевалку. Если дать ему меньше, то все футболисты и тренеры начнут думать, что так можно делать. И они начнут бегать по тем раздевалках и гонять арбитров. Это будет хаос.
Последний раз, когда я общался с Гельзиным, месяц назад, он говорил, что вполне возможна история, при которой он не будет дальше поддерживать "Олимпик" ни финансово, ни иным образом. Но сейчас другого выхода нет", - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что у "Олимпика", "Десны" и "Ингульца" возникли проблемы с аттестацией по участию в сезоне 2021/22.
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