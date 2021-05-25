Журналист: Не исключаю вариант, что Олимпик может прекратить существование

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о разговоре с президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным, которого КДК дисквалифицировал на 5 лет.

"Я не исключаю вариант, что "Олимпик" исчезнет. Сложная ситуация. У нас были разные ситуации с Владиславом Гельзиным.

По поводу дисквалификации. Я против того, чтобы были матюки. Я против того, чтобы президенты клубов заходили в раздевалку к арбитрам. 5 лет – это входной билет, это за то, что президент заходит в раздевалку. Если дать ему меньше, то все футболисты и тренеры начнут думать, что так можно делать. И они начнут бегать по тем раздевалках и гонять арбитров. Это будет хаос.

Последний раз, когда я общался с Гельзиным, месяц назад, он говорил, что вполне возможна история, при которой он не будет дальше поддерживать "Олимпик" ни финансово, ни иным образом. Но сейчас другого выхода нет", - сказал Цыганык.