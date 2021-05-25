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Журналист: Не исключаю вариант, что Олимпик может прекратить существование

Премьер-лига
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Украинский клуб на грани исчезновения

Журналист: Не исключаю вариант, что Олимпик может прекратить существование

olimpik.com.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о разговоре с президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным, которого КДК дисквалифицировал на 5 лет.

"Я не исключаю вариант, что "Олимпик" исчезнет. Сложная ситуация. У нас были разные ситуации с Владиславом Гельзиным.

По поводу дисквалификации. Я против того, чтобы были матюки. Я против того, чтобы президенты клубов заходили в раздевалку к арбитрам. 5 лет – это входной билет, это за то, что президент заходит в раздевалку. Если дать ему меньше, то все футболисты и тренеры начнут думать, что так можно делать. И они начнут бегать по тем раздевалках и гонять арбитров. Это будет хаос.

Последний раз, когда я общался с Гельзиным, месяц назад, он говорил, что вполне возможна история, при которой он не будет дальше поддерживать "Олимпик" ни финансово, ни иным образом. Но сейчас другого выхода нет", - сказал Цыганык.

Напомним, что ранее СМИ информировали о том, что у "Олимпика", "Десны" и "Ингульца" возникли проблемы с аттестацией по участию в сезоне 2021/22.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Цыганык Владислав Гельзин
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Источник:
Циганик LIVE

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