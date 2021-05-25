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Ингулец рассматривает вариант проведения сбора в Болгарии
Команда из Петрово выйдет из отпуска 16 июня
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" выйдет из отпуска 16 июня. Первый этап подготовки состоится в Петрово.
Сейчас прорабатывается вариант, чтобы один из сборов прошел в Болгарии. Однако с его проведением имеются определенные сложности, в частности, еще нет определенности с тем, какой будет ситуация с карантинными предосторожностями.
"Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.
Напомним, что ранее "Ингулец" подписал экс-форварда "Александрии" Артема Ситало.
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