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Ингулец рассматривает вариант проведения сбора в Болгарии

Премьер-лига
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Команда из Петрово выйдет из отпуска 16 июня

Ингулец рассматривает вариант проведения сбора в Болгарии

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

"Ингулец" выйдет из отпуска 16 июня. Первый этап подготовки состоится в Петрово.

Сейчас прорабатывается вариант, чтобы один из сборов прошел в Болгарии. Однако с его проведением имеются определенные сложности, в частности, еще нет определенности с тем, какой будет ситуация с карантинными предосторожностями.

"Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.

Напомним, что ранее "Ингулец" подписал экс-форварда "Александрии" Артема Ситало.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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