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Лукас Тейлор: На данный момент это был мой лучший сезон в карьере
Бразильский защитник проанализировал минувший сезон в составе Днепра-1
Бразильский правый защитник "
— Лукас, как оценишь минувший сезон в "Днепре-1"?
— Сезон сложился не так как мы хотели. К сожалению, у нас был плохой старт, и мы по итогам первой части Премьер-лиги Украины финишировали на последнем месте. Но мы хорошо закончили чемпионат, так как у нас был хороший второй круг.
— Как думаешь, это твой лучший сезон в карьере?
— Думаю, да. Это был сезон, когда я играл больше матчей, у меня было больше минут на футбольном поле и я показал хороший уровень игры. Так что я могу сказать, что так и есть – это на данный момент мой лучший сезон в карьере.
— За счет чего "Днепр-1" во второй части чемпионата Украины начал лучше играть?
— Я думаю, это связано с тем, что нам удалось хорошо потренироваться в Анталии во время зимних сборов. Мы хорошо подготовились в Турции. Также мы начали лучше играть, потому что во втором круге у нас были в обойме все игроки. В первой части чемпионата у "Днепра-1" было много кадровых проблем в связи с травмами футболистов и в связи с COVID-19.
— Назови самую лучшую игру "Днепра-1" в этом сезоне?
— Честно говоря, я думаю, что это был поединок против "Львова", когда мы 2-го апреля в матче 20-го тура УПЛ выиграли у галицкой команды со счетом 5:1. Действительно, в той встрече мы показали хорошую игру как в нападении, так и в защите.
— Тебе нравится работать с главным тренером "Днепра-1" хорватским специалистом Игором Йовичевичем?
— Конечно, нравится! Он мне очень помог, заставил меня развиваться как защитника. И вдобавок наш наставник - очень умный тренер. Игор Йовичевич знает, как получить максимум от каждого игрока.
— "Динамо" выиграло три трофея в этом сезоне. Что скажешь о "Динамо" с Мирчей Луческу?
— Если честно, я не знаю методов работы Мирчи Луческу, но у киевского "Динамо" в этом сезоне произошла большая эволюция. Доказательством этому является требл "Динамо" в этом сезоне.
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