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Дикий: Нарушений регламента с переносом матчей на другие стадионы не было
В УПЛ говорят, что многочисленные переносы матчей на другие стадионы проходили согласно регламента
Фото - ФК Шахтёр
Исполнительный директор
- Одно из главных нареканий футбольной общественности в контексте прошлого чемпионата - частые гастроли футбольных клубов и проведение домашних поединков за пределами базового стадиона. Учитывает ли УПЛ опыт чемпионата и можно минимизировать эти процессы в новом розыгрыше?
- Здесь я бы немного перефразировал. У нас есть регламент соревнований. Согласно ему, клубы имели возможность использовать стадионы, отвечающие требованиям и внесены в соответствующий реестр. Когда перед началом сезона участники подавали документы, они отмечали арены, на которых будут проводить свои матчи в случае форс-мажорных или других обстоятельств.
В связи с этим все требования соблюдены - нарушений регламента не было. Возникало немало объективных обстоятельств: погодные условия, состояние качества полей, ковидные ситуации и прочее.
Взять к примеру переноса встречи "Львов" - "Шахтер" в Харьков. В то время основной стадион львовян "Арена Львов" был занятым, а на "Украине" состояние газона находился в неудовлетворительном состоянии. В свою очередь, "Металлист" был свободным, а качество поля там одна из лучших в Украине. Регламентные требования разрешили проведение поединка в Харькове.
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