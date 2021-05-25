Дикий: Нарушений регламента с переносом матчей на другие стадионы не было

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с домашними стадионами клубов на следующий сезон.

- Одно из главных нареканий футбольной общественности в контексте прошлого чемпионата - частые гастроли футбольных клубов и проведение домашних поединков за пределами базового стадиона. Учитывает ли УПЛ опыт чемпионата и можно минимизировать эти процессы в новом розыгрыше?

- Здесь я бы немного перефразировал. У нас есть регламент соревнований. Согласно ему, клубы имели возможность использовать стадионы, отвечающие требованиям и внесены в соответствующий реестр. Когда перед началом сезона участники подавали документы, они отмечали арены, на которых будут проводить свои матчи в случае форс-мажорных или других обстоятельств.

В связи с этим все требования соблюдены - нарушений регламента не было. Возникало немало объективных обстоятельств: погодные условия, состояние качества полей, ковидные ситуации и прочее.

Взять к примеру переноса встречи "Львов" - "Шахтер" в Харьков. В то время основной стадион львовян "Арена Львов" был занятым, а на "Украине" состояние газона находился в неудовлетворительном состоянии. В свою очередь, "Металлист" был свободным, а качество поля там одна из лучших в Украине. Регламентные требования разрешили проведение поединка в Харькове.