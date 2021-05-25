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Дикий: Наличие женской команды - обязательное условие для получения аттестата УПЛ на следующий сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

О том, какие нововведения нас ждут в следующем сезоне

Дикий: Наличие женской команды - обязательное условие для получения аттестата УПЛ на следующий сезон

ffu.ua

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, какие изменения можно ожидать в новом сезоне чемпионата Украины.

- В прессе появились слухи о потенциальном возвращении "Миная" в Премьер-лигу. Соответствует ли действительности такая информация?

- К сожалению, официальной информации по этому поводу не владею. Поэтому не могу никак это прокомментировать.

- Еще одна новость из прессы - изменение титульного спонсора УПЛ. Вроде вместо FAVBET им станет другая букмекерская контора VBET.

- Не совсем корректно говорить об изменении. У нас было соглашение с FAVBET - срок ее действия закончился. Следовательно, нам нужно было согласовывать новые условия. Мы получили несколько предложений - сейчас согласовываются окончательные вопросы. Когда все необходимые документы будут подписаны, УПЛ официально обнародует информацию о новом спонсоре на сезон 2021/2022.

- Одно из нововведений следующего сезона - отказ от чемпионата молодежных команд U-21, а также регистрация каждым клубом Премьер-лиги женской команды. Успевают участники с этим процессом?

- Сейчас идет процедура аттестации футбольных клубов. Наличие женской команды - это обязательное условие для получения аттестата на следующий сезон. По моей информации все клубы выполняют необходимые требования, предъявляемые к этому критерию.

- Какие еще новшества ждут в следующем сезоне?

- Главное изменение - это количество участников. Отныне мы будем иметь 16 команд, возвращаемся к классической схеме формата чемпионата: 2 круга, 30 туров, 240 матчей, поэтому надеюсь, что интриги и борьбы будет еще больше. Главное, чтобы болельщики смогли наблюдать за этими событиями непосредственно с трибун стадионов, а страна вернулась к привычной жизни.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий ФК Минай
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Источник:
fanday

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Комментарии (6)
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ukatan (Харьковская обл.)
25.05.2021 в 21:23
Профанация! Большинство команд понабирает девчонок с улицы, лишь бы числились как команда. Так что думаю счета 10:0 и 15:0 удивления вызывать не будут.
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С.Карпович. (Ланівці)
25.05.2021 в 21:05
Якась задниця.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.05.2021 в 20:55
Одичал без женщин?
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0
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kapkan (Луганск)
25.05.2021 в 20:51
Нужно ещё по судье своему каждой команде УПЛ заиметь))))
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.05.2021 в 20:39
Все как всегда. Ю-21 им не нужно, а женские команды ,которых реально нет - обязательно. ВЫ бы хоть лет 5 дали на пробный женский чемпионат. Чтобы за это время смогли найти хороших футболисток, а не девушек изподворотне за Айфон.
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+2
0
football_soccer (Украина)
25.05.2021 в 20:35
реформаторы кабинетные, а где вы возьмете футболисток на 16 команд ??? тех, кто умеет играть, хватит на 3-4 команды, а остальные? будут двухзначные счета и совсем неинтересный чемпионат ни для кого, даже для тех девушек, кто будет там учавствовать. Очередная реформа ради реформы. Тупо галочку поставить о том, что что-то сделано. Вы бы секции с тренерами для девочек сначала бы сделали по всей стране, а лет через 10 уже чемпионат и делали бы. Это вариант если делать не через жопу, но у нас в стране, к сожалению, делают все только через неё.
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+3
0


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