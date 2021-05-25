Дикий: Наличие женской команды - обязательное условие для получения аттестата УПЛ на следующий сезон

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, какие изменения можно ожидать в новом сезоне чемпионата Украины.

- В прессе появились слухи о потенциальном возвращении "Миная" в Премьер-лигу. Соответствует ли действительности такая информация?

- К сожалению, официальной информации по этому поводу не владею. Поэтому не могу никак это прокомментировать.

- Еще одна новость из прессы - изменение титульного спонсора УПЛ. Вроде вместо FAVBET им станет другая букмекерская контора VBET.

- Не совсем корректно говорить об изменении. У нас было соглашение с FAVBET - срок ее действия закончился. Следовательно, нам нужно было согласовывать новые условия. Мы получили несколько предложений - сейчас согласовываются окончательные вопросы. Когда все необходимые документы будут подписаны, УПЛ официально обнародует информацию о новом спонсоре на сезон 2021/2022.

- Одно из нововведений следующего сезона - отказ от чемпионата молодежных команд U-21, а также регистрация каждым клубом Премьер-лиги женской команды. Успевают участники с этим процессом?

- Сейчас идет процедура аттестации футбольных клубов. Наличие женской команды - это обязательное условие для получения аттестата на следующий сезон. По моей информации все клубы выполняют необходимые требования, предъявляемые к этому критерию.

- Какие еще новшества ждут в следующем сезоне?

- Главное изменение - это количество участников. Отныне мы будем иметь 16 команд, возвращаемся к классической схеме формата чемпионата: 2 круга, 30 туров, 240 матчей, поэтому надеюсь, что интриги и борьбы будет еще больше. Главное, чтобы болельщики смогли наблюдать за этими событиями непосредственно с трибун стадионов, а страна вернулась к привычной жизни.