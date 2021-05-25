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Дикий: Наличие женской команды - обязательное условие для получения аттестата УПЛ на следующий сезон
О том, какие нововведения нас ждут в следующем сезоне
ffu.ua
Исполнительный директор
- В прессе появились слухи о
- К сожалению, официальной информации по этому поводу не владею. Поэтому не могу никак это прокомментировать.
- Еще одна новость из прессы - изменение титульного спонсора УПЛ. Вроде вместо FAVBET им станет другая букмекерская контора VBET.
- Не совсем корректно говорить об изменении. У нас было соглашение с FAVBET - срок ее действия закончился. Следовательно, нам нужно было согласовывать новые условия. Мы получили несколько предложений - сейчас согласовываются окончательные вопросы. Когда все необходимые документы будут подписаны, УПЛ официально обнародует информацию о новом спонсоре на сезон 2021/2022.
- Одно из нововведений следующего сезона - отказ от чемпионата молодежных команд U-21, а также регистрация каждым клубом Премьер-лиги женской команды. Успевают участники с этим процессом?
- Сейчас идет процедура аттестации футбольных клубов. Наличие женской команды - это обязательное условие для получения аттестата на следующий сезон. По моей информации все клубы выполняют необходимые требования, предъявляемые к этому критерию.
- Какие еще новшества ждут в следующем сезоне?
- Главное изменение - это количество участников. Отныне мы будем иметь 16 команд, возвращаемся к классической схеме формата чемпионата: 2 круга, 30 туров, 240 матчей, поэтому надеюсь, что интриги и борьбы будет еще больше. Главное, чтобы болельщики смогли наблюдать за этими событиями непосредственно с трибун стадионов, а страна вернулась к привычной жизни.
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