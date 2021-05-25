Палкин: Де Дзерби молод и амбициозен, хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал первый комментарий по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горняков".

"Дорогие друзья!

Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК "Шахтер".

Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы. Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают.

Уверен, Де Дзерби сделает "Шахтер" еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям!

Добро пожаловать, Роберто!", - написал Палкин в Фейсбуке.