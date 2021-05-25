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Палкин: Де Дзерби молод и амбициозен, хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи

Премьер-лига
(1 голосов)

Португальский вектор Шахтера сменился на итальянский

Палкин: Де Дзерби молод и амбициозен, хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи

facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал первый комментарий по поводу назначения Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горняков".

"Дорогие друзья!

Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК "Шахтер".

Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы. Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают.

Уверен, Де Дзерби сделает "Шахтер" еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям!

Добро пожаловать, Роберто!", - написал Палкин в Фейсбуке.

Напомним, что условия и сроки контракта итальняского тренера "Шахтер" не разглашает.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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