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Палкин: Де Дзерби молод и амбициозен, хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи
Португальский вектор Шахтера сменился на итальянский
facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин дал первый комментарий по поводу
"Дорогие друзья!
Итальянец Роберто Де Дзерби – новый главный тренер ФК "Шахтер".
Роберто – сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы. Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают.
Уверен, Де Дзерби сделает "Шахтер" еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям!
Добро пожаловать, Роберто!", - написал Палкин в Фейсбуке.
Напомним, что условия и сроки контракта итальняского тренера "Шахтер" не разглашает.
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