Экс-тренер вратарей Сассуоло: Де Дзерби повысит уровень украинского футбола

Главный тренер турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Франческо Фариоли, который работал с Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто", охарактеризовал нового главного тренера "Шахтера" .

"Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.

Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола", – сказал Фариоли.