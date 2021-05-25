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Экс-тренер вратарей Сассуоло: Де Дзерби повысит уровень украинского футбола
Надеемся, что так
shakhtar.com
Главный тренер турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Франческо Фариоли, который работал с Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто", охарактеризовал
"Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.
Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола", – сказал Фариоли.
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