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Экс-тренер вратарей Сассуоло: Де Дзерби повысит уровень украинского футбола

Премьер-лига
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Экс-тренер вратарей Сассуоло: Де Дзерби повысит уровень украинского футбола

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Франческо Фариоли, который работал с Роберто Де Дзерби в "Сассуоло" и "Беневенто", охарактеризовал нового главного тренера "Шахтера".

"Футбол Де Дзерби базируется на взаимопонимании между футболистами. Команда будет доминировать на футбольном поле за счет мощной системы, которая строится на владении мячом.

Он любит футбол и живет этим. Роберто – страстный и требовательный к себе, игрокам и клубу тренер. Уверен, что он повысит уровень украинского футбола", – сказал Фариоли.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Трибуна

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