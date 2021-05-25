Де Дзерби: Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби дал свой первый флэш-комментарий после подписания контракта с "Шахтером ".

"Я очень рад и счастлив вместе со своим тренерским штабом стать частью такого великого клуба как "Шахтер".

Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут мы сможем хорошо выполнить свою работу.

Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать, поскольку это важно.

Forza "Shakhtar", - подытожил Де Дзерби.