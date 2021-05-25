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Де Дзерби: Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать
Forza Shakhtar!
youtube FC Shakhtar Donetsk
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби дал свой первый флэш-комментарий после
"Я очень рад и счастлив вместе со своим тренерским штабом стать частью такого великого клуба как "Шахтер".
Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут мы сможем хорошо выполнить свою работу.
Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать, поскольку это важно.
Forza "Shakhtar", - подытожил Де Дзерби.
???? Forza #Shakhtar! ⚒ Обращение Роберто Де Дзерби к болельщикам «Шахтера» ???? pic.twitter.com/j40I2z5yQA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 25, 2021
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