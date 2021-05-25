  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Де Дзерби: Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать

Премьер-лига
(1 голосов)

Forza Shakhtar!

Де Дзерби: Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать

youtube FC Shakhtar Donetsk

Новина українською

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби дал свой первый флэш-комментарий после подписания контракта с "Шахтером".

"Я очень рад и счастлив вместе со своим тренерским штабом стать частью такого великого клуба как "Шахтер".

Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и тут мы сможем хорошо выполнить свою работу.

Хотим привить команде наше видение футбола и конечно же хотим побеждать, поскольку это важно.

Forza "Shakhtar", - подытожил Де Дзерби.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...