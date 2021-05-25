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СМИ: Бартулович и еще три игрока продлили контракты с Ингульцом
Капитан остается в команде из Петрово
Четыре игрока "
Речь идет о полузащитниках Младене Бартуловиче, Виталие Павлове, Александре Козаке и нападающем Михаиле Плохотнюке.
В то же время, за "Ингулец" больше не будут выступать Ника Ситчинава и Денис Балан, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня. Они решили продолжить карьеру в других командах.
Также сообщается, среди потенциальных новичков "Ингульца", которые пройдут в июне просмотр, будут и три легионера.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ингулец" занял 12-е место в УПЛ.
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