  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Бартулович и еще три игрока продлили контракты с Ингульцом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бартулович и еще три игрока продлили контракты с Ингульцом

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан остается в команде из Петрово

СМИ: Бартулович и еще три игрока продлили контракты с Ингульцом

Новина українською

Четыре игрока "Ингульца" продлили контракты с клубом.

Речь идет о полузащитниках Младене Бартуловиче, Виталие Павлове, Александре Козаке и нападающем Михаиле Плохотнюке.

В то же время, за "Ингулец" больше не будут выступать Ника Ситчинава и Денис Балан, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня. Они решили продолжить карьеру в других командах.

Также сообщается, среди потенциальных новичков "Ингульца", которые пройдут в июне просмотр, будут и три легионера.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ингулец" занял 12-е место в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Младен Бартулович Александр Козак Ингулец (Петрово) Виталий Павлов Михаил Плохотнюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.05.2021 в 21:01
Ингулец - молодец!
Ответить
+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.05.2021 в 21:05
Прямо - таки пушкинский стиль! :)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...