СМИ: Бартулович и еще три игрока продлили контракты с Ингульцом

Четыре игрока " Ингульца " продлили контракты с клубом.

Речь идет о полузащитниках Младене Бартуловиче, Виталие Павлове, Александре Козаке и нападающем Михаиле Плохотнюке.

В то же время, за "Ингулец" больше не будут выступать Ника Ситчинава и Денис Балан, у которых заканчиваются контракты с клубом 30 июня. Они решили продолжить карьеру в других командах.

Также сообщается, среди потенциальных новичков "Ингульца", которые пройдут в июне просмотр, будут и три легионера.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ингулец" занял 12-е место в УПЛ.