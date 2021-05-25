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Главный тренер Шахтера U-21 Валенте покинул клуб

Премьер-лига
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О судьбе молодежки горняков пока что ничего неизвестно

Главный тренер Шахтера U-21 Валенте покинул клуб

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер молодежной команды "Шахтера" U-21 Фернандо Валенте покидает донецкий клуб.

Португальский наставник возглавлял молодежный состав "оранжево-черных" на протяжении 2 лет (с 2019 года).

"Шахтер" поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что в следующем сезоне чемпионат U-21 упраздняется, а клубам было предложено заявить дублирующие составы в соревнованиях ПФЛ.

О судьбе своей команды U-21 "Шахтер" пока что информации не давал.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фернандо Валенте
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Источник:
ФК Шахтер

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