Главный тренер Шахтера U-21 Валенте покинул клуб

Главный тренер молодежной команды " Шахтер а" U-21 Фернандо Валенте покидает донецкий клуб.

Португальский наставник возглавлял молодежный состав "оранжево-черных" на протяжении 2 лет (с 2019 года).

"Шахтер" поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Напомним, что в следующем сезоне чемпионат U-21 упраздняется, а клубам было предложено заявить дублирующие составы в соревнованиях ПФЛ.

О судьбе своей команды U-21 "Шахтер" пока что информации не давал.