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Главный тренер Шахтера U-21 Валенте покинул клуб
О судьбе молодежки горняков пока что ничего неизвестно
shakhtar.com
Главный тренер молодежной команды "
Португальский наставник возглавлял молодежный состав "оранжево-черных" на протяжении 2 лет (с 2019 года).
"Шахтер" поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Напомним, что в следующем сезоне чемпионат U-21 упраздняется, а клубам было предложено заявить дублирующие составы в соревнованиях ПФЛ.
О судьбе своей команды U-21 "Шахтер" пока что информации не давал.
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