Каштру: Важно то, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо

Уже бывший главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру прокомментировал свой конфликт с экс-капитаном команды Тайсоном, которая привел к тому, что хавбек был переведен в дубль, а вскоре досрочно покинул клуб.

Впрочем, никакой конкретики тренер не рассказал.

"Это была небольшая проблема, но все уже в прошлом. Сейчас уже не стоит об этом говорить. Главное - это настоящее.

Важно то, что у Тайсона все хорошо, у "Шахтера" все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все разрешилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи", - сказал Каштру.