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Каштру: Важно то, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо

Премьер-лига
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Конфликт был, но его суть остается непонятной

Каштру: Важно то, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо

Новина українською

Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал свой конфликт с экс-капитаном команды Тайсоном, которая привел к тому, что хавбек был переведен в дубль, а вскоре досрочно покинул клуб.

Впрочем, никакой конкретики тренер не рассказал.

"Это была небольшая проблема, но все уже в прошлом. Сейчас уже не стоит об этом говорить. Главное - это настоящее.

Важно то, что у Тайсона все хорошо, у "Шахтера" все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все разрешилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи", - сказал Каштру.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
GaúchaZH

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