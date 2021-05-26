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Каштру: Важно то, что у Тайсона все хорошо, у Шахтера все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо
Конфликт был, но его суть остается непонятной
Уже бывший главный тренер "
Впрочем, никакой конкретики тренер не рассказал.
"Это была небольшая проблема, но все уже в прошлом. Сейчас уже не стоит об этом говорить. Главное - это настоящее.
Важно то, что у Тайсона все хорошо, у "Шахтера" все хорошо, у меня, как у тренера, все хорошо. Важно то, что все разрешилось. Тайсон – мой друг, которому я желаю удачи", - сказал Каштру.
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