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Ахметов: Почему Де Дзерби выбрал Шахтер? Потому что это тот проект, которым мы будем гордиться

Премьер-лига
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Слово президенту Шахтера

Ахметов: Почему Де Дзерби выбрал Шахтер? Потому что это тот проект, которым мы будем гордиться

shakhtar.com

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

– Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

– Как долго продолжались переговоры? Насколько сложными они были?

– Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.

– С чего началась история с Роберто? Кто вам его рекомендовал? Кто обратил на него ваше внимание?

– Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: "Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов". И они дали одного и сказали: "Это кандидат номер один, два и три". И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт мы подписали на два года.

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– Кто придет вместе с Роберто?

– Его команда – специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию.

– Сейчас в Италии много говорят, что Роберто Де Дзерби – один из самых перспективных тренеров. Понятно, можно уйти в Серию А. Но взять самого перспективного тренера из Италии… О чем это говорит, на ваш взгляд?

– Это говорит о том, что Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.

– Касательно трансферной политики: какой вектор у клуба с приходом Роберто, меняется ли он? Откуда ждать, возможно, новых имен? С какого континента и из каких стран?

– Мы уже ведем переговоры по усилению команды. Я думаю, если у нас будет получаться, в ближайшее время вы услышите.

– Турнирные задачи с Роберто уже обсуждались? О чем говорили?

– Играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.

– В некотором роде символизм: ровно 20 лет назад, в 2001 году, в "Шахтер" пришел итальянец Невио Скала и "Шахтер" выиграл первое золото. Сейчас снова итальянец…

– Это очень хорошо, потому что с Невио Скалой мы тогда выиграли первое чемпионство и он оставил очень хороший, яркий след. Мы всегда его помним. Это было первое чемпионство "Шахтера". Это было 11 июня 2002 года. Тогда трофей был в наших руках. А 27 мая 2002 года Скала выиграл еще и Кубок Украины. В тот год мы выиграли и Кубок, и чемпионство. И в финале мы тогда обыграли киевское "Динамо" 3:2, если помните, в дополнительное время.

– Вы смотрели за игрой "Сассуоло", предыдущей команды Де Дзерби? Что вам нравилось? Вы всегда глубоко в деталях футбола, в тактических моментах. Чем подкупил талант Де Дзерби?

– Об этом таланте говорит вся Европа и весь мир. Его команда, с кем бы она ни играла, всегда владеет мячом, она контролирует мяч, несмотря на то, что совсем разные бюджеты. Все-таки итальянский чемпионат – очень сильный чемпионат сегодня, который интересно смотреть, с огромной конкуренцией. Впервые за последние годы чемпионство не выиграл "Ювентус". "Интер" сколько лет к этому шел, не мог выиграть – сейчас выиграл. Посмотрите сегодня на шестое-седьмое место – одинаковые очки у "Ромы" и "Сассуоло". С кем бы команда ни играла… Вы посмотрите, как они играли с "Аталантой". Это была тоже очень интересная игра. Со всеми соперниками, с лидерами команда "Сассуоло" не была мальчиками для битья. Они в принципе контролировали мяч и атаковали. Они заставляли нервничать всех лидеров и, когда получалось, обыгрывали лидеров в том числе.

– Вы собирали мнения, когда думали о Де Дзерби. С кем кроме клуба вы общались? Возможно, с Андреем Шевченко, Невио Скалой, еще кем-то?

– Нет-нет, я доверяю своей команде, своей клубной команде, которая по большому-то счету убеждена в том, что она делает, убеждена в выборе. Их мнения мне достаточно. Но если вы хотите спросить у других, то вы можете спросить! Все, кто интересуется футболом, вам скажут, что Де Дзерби – это очень сильное решение "Шахтера".

– Вы смотрели за Роберто. Смотрел ли Роберто за "Шахтером"? Какие у него впечатления от команды? На кого он обращал внимание? Что ему понравилось в "Шахтере"?

– У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться.

– Накануне клубу исполнилось 85 лет. Сегодня – объявление нового тренера, в определенной степени тоже символизм и новые ожидания. Что бы вы сказали болельщикам в связи с приходом нового главного тренера?

– Болельщикам я могу сказать только одно: у нас амбициозный клуб и амбициозные болельщики. Мы всегда будем ставить перед собой самые амбициозные цели и делать все для того, чтобы радовать болельщиков своей качественной и красивой игрой.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер

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