Ахметов: Почему Де Дзерби выбрал Шахтер? Потому что это тот проект, которым мы будем гордиться

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды .

– Во-первых, я очень рад, что Роберто здесь, в Украине, принял наше приглашение, мы подписали контракт. Мы вместе будем разделять боль и радость. И я убежден, что этот тренер будет показывать яркий, красивый, содержательный футбол, который будет нравиться и радовать наших болельщиков.

– Как долго продолжались переговоры? Насколько сложными они были?

– Я могу сказать, что мы рассматривали трех кандидатов. Кандидат номер один – это Роберто. Кандидат номер два – это Роберто! И кандидат номер три – это Роберто. Мы хотели именно этого специалиста, мы его получили, и я очень рад, очень счастлив.

– С чего началась история с Роберто? Кто вам его рекомендовал? Кто обратил на него ваше внимание?

– Вся наша команда его рекомендовала. По большому счету, когда я уже принял решение пригласить нового специалиста, я сказал: "Между кем мы можем думать? Дайте мне трех кандидатов". И они дали одного и сказали: "Это кандидат номер один, два и три". И очень просят, чтобы мы сделали все для того, чтобы он принял наше приглашение и оказался в Киеве.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт мы подписали на два года.

– Кто придет вместе с Роберто?

– Его команда – специалисты, которые с ним работали, которым он доверяет, а они разделяют его философию.

– Сейчас в Италии много говорят, что Роберто Де Дзерби – один из самых перспективных тренеров. Понятно, можно уйти в Серию А. Но взять самого перспективного тренера из Италии… О чем это говорит, на ваш взгляд?

– Это говорит о том, что Роберто – молодой, амбициозный тренер, но самое главное – он уже сильный тренер, который проповедует очень яркий, красивый, атакующий футбол. Тот стиль игры, который нравится нам и нашим болельщикам.

– Касательно трансферной политики: какой вектор у клуба с приходом Роберто, меняется ли он? Откуда ждать, возможно, новых имен? С какого континента и из каких стран?

– Мы уже ведем переговоры по усилению команды. Я думаю, если у нас будет получаться, в ближайшее время вы услышите.

– Турнирные задачи с Роберто уже обсуждались? О чем говорили?

– Играть красиво. Футбол должен быть яркий, красивый, атакующий, который будет радовать наших болельщиков, доставлять радость и удовольствие. Ну и, конечно же, у нас чемпионские амбиции. У нас других амбиций нет.

– В некотором роде символизм: ровно 20 лет назад, в 2001 году, в "Шахтер" пришел итальянец Невио Скала и "Шахтер" выиграл первое золото. Сейчас снова итальянец…

– Это очень хорошо, потому что с Невио Скалой мы тогда выиграли первое чемпионство и он оставил очень хороший, яркий след. Мы всегда его помним. Это было первое чемпионство "Шахтера". Это было 11 июня 2002 года. Тогда трофей был в наших руках. А 27 мая 2002 года Скала выиграл еще и Кубок Украины. В тот год мы выиграли и Кубок, и чемпионство. И в финале мы тогда обыграли киевское "Динамо" 3:2, если помните, в дополнительное время.

– Вы смотрели за игрой "Сассуоло", предыдущей команды Де Дзерби? Что вам нравилось? Вы всегда глубоко в деталях футбола, в тактических моментах. Чем подкупил талант Де Дзерби?

– Об этом таланте говорит вся Европа и весь мир. Его команда, с кем бы она ни играла, всегда владеет мячом, она контролирует мяч, несмотря на то, что совсем разные бюджеты. Все-таки итальянский чемпионат – очень сильный чемпионат сегодня, который интересно смотреть, с огромной конкуренцией. Впервые за последние годы чемпионство не выиграл "Ювентус". "Интер" сколько лет к этому шел, не мог выиграть – сейчас выиграл. Посмотрите сегодня на шестое-седьмое место – одинаковые очки у "Ромы" и "Сассуоло". С кем бы команда ни играла… Вы посмотрите, как они играли с "Аталантой". Это была тоже очень интересная игра. Со всеми соперниками, с лидерами команда "Сассуоло" не была мальчиками для битья. Они в принципе контролировали мяч и атаковали. Они заставляли нервничать всех лидеров и, когда получалось, обыгрывали лидеров в том числе.

– Вы собирали мнения, когда думали о Де Дзерби. С кем кроме клуба вы общались? Возможно, с Андреем Шевченко, Невио Скалой, еще кем-то?

– Нет-нет, я доверяю своей команде, своей клубной команде, которая по большому-то счету убеждена в том, что она делает, убеждена в выборе. Их мнения мне достаточно. Но если вы хотите спросить у других, то вы можете спросить! Все, кто интересуется футболом, вам скажут, что Де Дзерби – это очень сильное решение "Шахтера".

– Вы смотрели за Роберто. Смотрел ли Роберто за "Шахтером"? Какие у него впечатления от команды? На кого он обращал внимание? Что ему понравилось в "Шахтере"?

– У Роберто очень глубокий аналитический склад ума. Я убежден в том, что он смотрел, глубоко знает весь наш состав, наш стиль игры, во что мы играем и как мы играем. И перед тем, как прийти к нам, у него было много других предложений, но он выбрал нас. Почему? Потому что считает, что этот проект – именно тот, которым мы будем гордиться.

– Накануне клубу исполнилось 85 лет. Сегодня – объявление нового тренера, в определенной степени тоже символизм и новые ожидания. Что бы вы сказали болельщикам в связи с приходом нового главного тренера?

– Болельщикам я могу сказать только одно: у нас амбициозный клуб и амбициозные болельщики. Мы всегда будем ставить перед собой самые амбициозные цели и делать все для того, чтобы радовать болельщиков своей качественной и красивой игрой.