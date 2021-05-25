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Де Дзерби: Давно увлекаюсь стилем игры Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

С детства за Шахтер

Де Дзерби: Давно увлекаюсь стилем игры Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби в эфире ТК Футбол дал комментарий после подписания контракта с "Шахтером".

"Я многое знаю про "Шахтер", потому что давно увлекаюсь стилем игры команды. Также в этом клубе играло много известных футболистов. Всегда считал "Шахтер" клубом высокого уровня, поэтому я счастлив оказаться здесь.

Считаю, что у нас общее с руководством видение футбола. Я приехал с большим энтузиазмом и ставлю свою работу в клубе превыше всего. Именно это и делает разницу. То, как я отношусь к своей работе.

Клуб предоставил мне возможность взять с собой штаб, который был у меня в "Сассуоло". Это очень многочисленный штаб и каждый из них знает, над чем должен работать. Также мы хотим чему-то здесь научиться.

Хотя и приехали из сильного и престижного чемпионата, но и "Шахтер" играет в серьезном соревновании и имеет в своем распоряжении сильных футболистов", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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гомонай (ужгород)
25.05.2021 в 23:55
брехло.......
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