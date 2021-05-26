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Срна: На поле Де Дзерби будет держать под давлением всю команду
В Шахтере уверены в своем выборе
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в эфире ТК "Футбол" высказался по поводу
"Если смотреть все игры "Сассуоло" - она полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол. Я уверен – с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в "Сассуоло", играя на равных с любой командой в Италии – это то, что нам нужно.
Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей: попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол", - заявил Срна.
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