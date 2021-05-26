  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби

Премьер-лига
(2 голосов)

От бразильского вектора не отказываются

СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Роберто Де Дзерби заключил с вице-чемпионом Украины соглашение сроком на два года. Как не раз сообщали СМИ еще до подписания контракта, итальянский специалист попросил руководство донецкой команды подписать нескольких игроков, знакомых по совместной работе с ним в "Сассуоло". И ныне первое такое подписание кажется близким.

Вчера вечером итальянские СМИ объявили о том, что первым приобретением Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера" станет центральный защитник Марлон Сантос. Договоренность с "Сассуоло" все еще не достигнута, однако Gazzetta Dello Sport, Альфредо Педулла и другие значимые фигуры в итальянской спортивной прессе уверены в скором и успешном окончании переговоров.

25-летний бразильский футболист начинал карьеру в "Флуминенсе". Затем перешел в "Барселону", где играл за вторую команду. В 2016-17 годах отыграл три матча за первую команду каталонского гранда. А после аренды в "Ниццу" в 2018-ом году был продан в "Сассуоло" за 12 миллионов евро. В сезоне 2020/21 он принял участие в 24-ех матчах Серии А (в 19-ти выходил в стартовом составе), получив пять желтых и одну красную карточку.

Следует зaметить, что в предыдущее межсезонье Марлон чуть не оказался в английском "Фулхэме", но сделка сорвалась в последний момент. Причем прессой назывались разные причины - от заваленного игроком медицинского теста до не устроившего "Сассуоло" изменения предложения от англичан. Тогда СМИ сообщали о трансферной сумме в 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига Сассуоло Марлон Сантос
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Shilov 2020 (Кировоград )
26.05.2021 в 09:57
Я думаю что в следующем сезоне Мистер натянет Де Зерби и Шахтер снова и не какие бразильцы не помогут! Утопия Шахтера в том что они смотрят на бразилов а своих футболистов по арендам гоняют! Кто что бы не говорил про Динамо но они смогли воспитать молодежь а Мистер довел их до чемпионства!
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.05.2021 в 09:16
Форварда надо!
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
26.05.2021 в 08:55
Марлон бразилец, поэтому ему легко будет тут адаптироваться, а на выход пойдет Витао. Есть лимит на легионеров, по любому придется использовать украинцев в составе, а в Еврокубках можно выпускать сильнейший состав.
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
26.05.2021 в 08:41
центр,защитник, опа, Бондарь вместе с Савиной переезжают в Марик?
Ответить
+1
-2
aleks68
26.05.2021 в 08:58
бондаря никто не отдаст.скорее уйдёт хочолава
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 07:18
Бондарь,Кривцов, Матвиенко,Марлон? Хочолава на выход?
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
26.05.2021 в 08:33
Честно говоря, давно пора уже. Он не уровень команды. Максимум Ворскла его уровень...
Ответить
+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
26.05.2021 в 06:40
Про завалений мед.тест- цікаво . А ще цікаво , макаронник прийшов Шахтьор підтягнуть , чи сасуоло бюджет поповнить ?
Ответить
+3
-2
aleks68
26.05.2021 в 08:59
опустить и посадить на .... динамо
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...