СМИ: Марлон станет первым приобретением Шахтера в эру Де Дзерби

Вчера "Шахтер" официально объявил о подписании контракта с новым главным тренером. Роберто Де Дзерби заключил с вице-чемпионом Украины соглашение сроком на два года. Как не раз сообщали СМИ еще до подписания контракта, итальянский специалист попросил руководство донецкой команды подписать нескольких игроков, знакомых по совместной работе с ним в "Сассуоло". И ныне первое такое подписание кажется близким.

Вчера вечером итальянские СМИ объявили о том, что первым приобретением Де Дзерби на посту главного тренера "Шахтера" станет центральный защитник Марлон Сантос. Договоренность с "Сассуоло" все еще не достигнута, однако Gazzetta Dello Sport, Альфредо Педулла и другие значимые фигуры в итальянской спортивной прессе уверены в скором и успешном окончании переговоров.

25-летний бразильский футболист начинал карьеру в "Флуминенсе". Затем перешел в "Барселону", где играл за вторую команду. В 2016-17 годах отыграл три матча за первую команду каталонского гранда. А после аренды в "Ниццу" в 2018-ом году был продан в "Сассуоло" за 12 миллионов евро. В сезоне 2020/21 он принял участие в 24-ех матчах Серии А (в 19-ти выходил в стартовом составе), получив пять желтых и одну красную карточку.

Следует зaметить, что в предыдущее межсезонье Марлон чуть не оказался в английском "Фулхэме", но сделка сорвалась в последний момент. Причем прессой назывались разные причины - от заваленного игроком медицинского теста до не устроившего "Сассуоло" изменения предложения от англичан. Тогда СМИ сообщали о трансферной сумме в 15 миллионов евро.