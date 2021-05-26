Революции без конца. О чем Роберто Де Дзерби следует задуматься во время работы в Шахтере

Вчера Роберто Де Дзерби стал новым главным тренером "Шахтера". Ринат Ахметов довольно заявил, что "об этом таланте с глубоким аналитическим складом ума говорит весь мир". Дарио Срна отмечает любовь 41-летнего итальянца к яркому футболу и воспитанию молодёжи, заявляет, что по стилю он идеально подходит "горнякам". А в Серии А чуть ли не оплакивают потерю талантливого тренера, называют уход "поражением итальянского футбола". Во всех этих словах есть логика, есть правда. Тем не менее, Роберто ожидают немало сложных испытаний, и ему есть о чём задуматься.

Перед прочтением этой статьи настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей месячной давности, в которой говорится подробнее об этом тренере и его работе.

Дежа вю

Карьера игрока Де Дзерби начиналась обилием комплиментов, восхищением. В 1996-ом году 16-летнюю звезду академии "Милана" La Repubblica назвала "маленьким гением". Фабио Капелло и Арриго Сакки часто привлекали к тренировкам, Звонимир Бобан был его другом. Его тренер в академии Мауро Тассотти "помнит левую ногу", с которой "делал все, что хотел". "Дайте ему мяч, и он изобретет что-то. Он разговаривает на языке чемпионов". Он уходил в аренду в Серию Б со словами: "Я вернусь и завоюю Милан". Но он никогда не вернулся. В Серии А отыграл лишь три матча в карьере.

Так начинается и карьера тренера. Обилием комплиментов. Еще когда он тренировал "Фоджу" в Серии С, тот же Тассотти говорил: "Его имя у всех на устах. Иногда думают, что такой плеймейкер как он не обладает тактической выучкой и характером для того, чтобы быть тренером, но о нем это неверно. Он уже настоящий профессионал". Что на выходе? Неудача с "Фоджей" в Плей-офф за выход в Серию Б, вылеты из Серии А с "Беневенто" и "Палермо" (хотя в этих двух командах он тренировал неполный сезон, и там все развалили еще до него), не выше восьмого места в трех сезонах с "Сассуоло".

Ближе к финишу карьеры игрока ему надоело барахтаться в низших дивизионах, захотелось трофеев, Лиги Чемпионов. Он действительно выиграл в "Клуже" два Чемпионата Румынии, играл в ЛЧ. Сейчас вновь поехал в Восточную Европу за трофеями, Лигой. Хотя это же лишь начало тренерской карьеры. Кстати, и в этом случае было больше разговоров. Он получил очень много комплиментов, считается лучшим молодым тренером Италии, считает, что исчерпал себя в "Сассуоло". При этом, при смене тренеров в большинстве итальянских грандов он нигде не был среди Топ-кандидатов. Потому и "Шахтер".

Не рано ли? Не затуманили ли ему сознание разговорами и комплиментами?

Вернуть "Барселону"

Де Дзерби считают наиболее близким по стилю к Хосепу Гвардиоле. Сам Пеп заявляет, что часто выносил из просмотра матчей "Сассуоло" что-нибудь поучительное для себя. Короткий пас, упорный терпеливый розыгрыш от обороны, комбинации троих-четверых на носовом платке, 58.2 процента владения мячом "Сассуоло" в сезоне 2020/21, что почти на три больше, чем у второй команды Серии А в этом компоненте - все это перекликается с классической "Барселоной" и другими клубами Гвардиолы, перекликается и с "Шахтером". По стилю этот тренер идеально подходит концепции этого клуба.

Ахметов заявил, что Роберто был кандидатом номер один, два и три на замену Луишу Каштру. Говорил о ярком, атакующем футболе, который исповедует новый тренер. Отмечал, что его команда владеет мячом и доминирует против всех. Срна заявил, что игра "Сассуоло" и "Шахтера" одного стиля. Все это правда. Не следует и смеяться над заявлением самого тренера о том, что много знает о "Шахтере" и давно восхищается его стилем. "Шахтер" - не пустой звук в Европе, его стиль, его бразильская концепция очень любопытны и вызывают интерес среди европейских тактиков и стратегов.

Проблема в том, что "Барселоны" Гвардиолы уже нет, нет и того "Шахтера". Для успешной игры в таком стиле нужно, во-первых, постоянное движение, а во вторых - игроки центра поля с замечательным видением и умением играть вертикально, как прорывами с мячом, так и прежде всего передачами. У "Барсы" нет Хави и Иньесты, нет и желания двигаться. У Гвардиолы есть гениальный Кевин Де Брейне, у "Сассуоло" есть Мануэль Локателли. У "Шахтера" нет ни Фернандиньо, ни Жадсона, ни даже Фреда. У Мораеса, Марлоса, Тайсона не было желания двигаться, у Тараса Степаненко не было возможности.

Революция кадров и принципов

Де Дзерби придется перестраивать принципы конструирования атаки "Шахтера". Для избавления от медленного бесцельного владения мячом ему нужно избавиться от ветеранов в составе, либо заставить их работать. Ему нужен такой игрок как Локателли, один из лучших в Серии А по продвижению мяча вперед плюс отличный в отборе. Также крайне важный игрок в его схеме - центрфорвард. Франческо Капуто и Джакомо Распадори движутся по всему фронту атаки, на флангах, в глубине, нередко уходят играть в подыгрыше. Они не бомбардиры, а важные винтики в машине. В "Шахтере" таких нет.

Степаненко не способен конструировать. Мораес не способен выполнять такой объем работы. Вообще трудно понять, на что они способны, учитывая тяжелую травму второго и хронические проблемы с коленом первого. Потому практически все будет зависеть от трансферов. Также весьма важные игроки в схеме Де Дзерби - фланговые защитники. Они не мчатся сразу вперед, а вначале помогают центральным защитникам выходить из-под прессинга и лишь затем резко переходят в атаку. Очень изнурительно. Потому наибольшую ротацию Роберто проводил на флангах обороны, с двумя равноценными игроками.

Удастся ли ему заставить хорошо атакующих Додо и Корниенко вначале помочь разыграть в обороне? Где мощная замена для них? Подходит ли Матвиенко в качестве левого защитника для схемы Де Дзерби (вряд ли)? Скамейка запасных "Сассуоло" была одной из крупнейших и самых сбалансированных в лиге, одной из наиболее приближенных по уровню к стартовому составу. Способен ли "Шахтер" обеспечить ему такую? В заявке на последний матч его каденции остались лишь четверо игроков, которые были в первый день в 2018-ом. Позволит ли ему "Шахтер" такую кадровую революцию?

В непростые периоды для "Сассуоло", когда ничего не получалось, когда удавалось одержать лишь одну победу в девяти, десяти матчах, он часто сбивался на банальное владение мячом, банальные забросы в штрафную против прочного "автобуса", терял резкость коротких перепасовок (не желая отказываться от них), что лишало остроты в атаке и приводило к фатальным обрезкам в обороне. Симптомы нынешней болезни "Шахтера" точно такие же. Также команды Де Дзерби традиционно сильно страдают с ноября до марта. А ведь это время важнейших матчей УПЛ и Еврокубков!

Между двумя кланами

Большой вопрос вызывают и отношения Де Дзерби с коллективом. "Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто – человека, который будет держать под давлением всю команду. Де Дзерби любит работать с утра до вечера". Срна, лоббировавший кандидатуру этого тренера, за время игры в Серии А немало разузнал о нем. Роберто действительно любит работать в бешеном темпе, оказывать большое давление на своих игроков, требовать от них. Такого тренера у "Шахтера" не было пять лет. До этого Мирча Луческу приводил молодежь и требовал от нее, дрессировал ее.

Звучит хорошо для "Шахтера"? Не факт. Де Дзерби несомненно любит и умеет работать с молодежью, умеет раскрывать игроков, высвобождать в них силы, о которых даже сами не подозревали. В этом он очень похож на своего главного соперника в УПЛ. Проблема в том, что в донецком клубе сейчас слишком много ветеранов, сенаторов, которым такая накрутка не понравится. Новый тренер никогда не работал со звездами, никогда не тренировал в Еврокубках. Он может броситься с шашкой наголо, то есть с высокими требованиями к игрокам, и часть воспримет это не очень дружелюбно.

"Во время локдауна он каждый день звонил нам, посылал видео. Он начал говорить со мной о "Лацио" за два месяца до матча, я не понял зачем, и он объяснил, что нужно всегда быть готовым". Опорник Педро Обьянг восхищался таким подходом наставника к работе. Готовы ли к нему дончане? И, в конце концов, впервые за 17 лет их будет тренировать человек, не знающий португальского. Да, в "Сассуоло" и "Беневенто" он управлял интернационалом от французов и африканцев до румын, сербов, турков, словаков, греков. Но бразильцев и там, и там было всего двое, и они давно играют в Европе.

Как он справится с двумя большими кланами и их влиянием - бразильским и украинским?

Революция мышления

Также вызывает вопросы само мышление тренера. "Сассуоло" - скромный клуб практически без турнирных целей. Это проект, главная цель которого - играть в яркий футбол и воспитывать игроков. Там открыто увольняли тренера за то, что играл в оборонительный футбол, хотя результаты были хорошие. Вот и в "Шахтере" первой целью он назвал построить команду по своему видению футбола, играть ярко. "А затем, конечно, хотим побеждать, поскольку это также имеет значение". Ему придется понять, что прежде всего нужно побеждать, а затем играть, что гранд украинского футбола не может без трофеев.

Еще в Италии Роберто говорил о страсти к футболу, о человеческих отношениях, которые важнее результата. О том, что "нам было весело и мы победили". Если он хочет преуспеть в команде, которая ставит целью взять все трофеи в Украине и выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов, ему нужно будет несколько скорректировать приоритеты. Ему придется услышать слова Ахметова о том, что у команды нет других амбиций, кроме чемпионских. В "Сассуоло" за три года он выдал всего две серии из четырех побед подряд плюс одну из трех. В "Шахтере" ему придется научиться штамповать серии.

Он говорил, что хочет выбирать, в каком стиле проигрывать грандам своей лиги. Мышление кусачей скромной команды. Теперь ему придется хотеть брать любые победы, в любом стиле. Как берет гранд своей лиги.

Против грандов он также играет ярко, владеет мячом. 63-70 процентов владения в матчах против "Интера", "Ромы", "Ювентуса", "Аталанты". Все они подходили к матчу против "Сассуоло" с большим напряжением, оставляли очень много сил. Много пропускали. За последний год были 3:3 и 2:2 и против "Ювентуса", и против "Ромы", 3:4 против "Интера". Но в итоге "нероверди" умудрялись упускать результат из-за собственных глупостей в атаке и в обороне. Итоги - восемь очков в нынешнем сезоне против команд Топ-5 Серии А. Столько же - у новичка "Специи", а у "Вероны" - и вовсе десять.

Открытый микрофон

Де Дзерби - очень открытый, прямой, честный человек. Он говорит правду прямо в глаза. Прямо и даже с раздражением говорит, когда его команда играет плохо, даже когда результат есть. Говорит игрокам, на что они способны. Они часто не верят ему, как в Неаполе, когда коронавирус и травмы выбили полсостава (выиграли, 2:0). "Я был вынужден остановиться и объяснить, что действительно верю в них, а не просто сотрясаю воздух". Даже о судьях: "Мне дозволено говорить, что мне не нравятся некоторые игроки, значит, дозволено говорить и о судьях. Мне не нравится Массимилиано Иррати".

Сохранит ли он такую же искренность в УПЛ? Не заразится ли атмосферой, где очень часто скрывают, отрицают правду, прячут голову в песок, ищут отмазки? Останется ли прямым, и как это повлияет на атмосферу в клубе и вокруг него? Изменится ли, и как это повлияет на его личность, на состояние его души? Не вспомнит ли о "Фодже", из которой ушел за пару дней до начала сезона из-за спора о трансферах, о "Сассуоло", из которого уходит в том числе и по той же причине?

Одно ясно - Де Дзерби ожидает титаническая работа.

Фото - Getty Images, Zimbio.com, ФК "Шахтер"